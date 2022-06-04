民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

▲台南市社會局積極媒合民間資源，多家民間領業與個人，捐贈台南市身障機構N95醫療口罩、醫療口罩及酒精，協助充實台南市身障機構防疫量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應近期國內疫情進入社區流行階段，為協助台南市身障機構安心防疫，台南市社會局積極媒合民間資源，多家民間領業與個人，捐贈台南市身障機構N95醫療口罩1150片、醫療口罩16500片及4公升酒精15桶，協助充實台南市身障機構防疫量能。

依默騎馬渡假莊園投入公益活動，長期與台南市社會局合作，力挺台南市身心障礙機構，透過社會局瞭解身障機構需求後，立刻發起號召購買N95醫療口罩、醫療口罩捐贈台南市身障機構使用，五施慈善會秉持著五王有愛、施助弱勢的立案宗旨，捐贈15桶消毒酒精，讓身障機構能夠安心防疫，社會局代表受贈，也回贈感謝狀，感謝台南市依默騎馬渡假莊園、新豐慈善教育協會、五施慈善會、勝樺科技林清源、寬融空間設計室內裝修有限公司陳美玲、天星花藝、高琪系統整合公司、楷爾集團張楷棋、王伯群、歐盈君、石真真等人各民間單位的愛心善舉為台南注入溫暖與力量。

市長黃偉哲感謝各民間單位投入防疫及捐贈防疫物資，用行動力挺社福機構第一線工作人員，協助政府防疫工作。黃偉哲市長表示，市府為了強化住宿式社福機構防疫量能，除啟動住宿式社福機構應變機制及推動機構防疫長制度外，已支援機構共計191萬7924片口罩、5萬7260劑快篩試劑、3065件隔離衣及230支額溫槍等防疫物資，給社會局轄管社福機構如團體家屋、兒少機構、身福機構、老福機構共139家，以及台南、白河以及佳里榮民之家，相信在疫情的考驗下，更能激發人性的善良與溫暖，公私協力齊心抗疫，必能共同挺過疫情挑戰。