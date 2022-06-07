維護飲用水品質　台東暑假前啟動綠島安心飲水計畫

▲台東暑假前啟動綠島安心飲水計畫維護飲用水品質。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為維護飲水安全，針對台東縣綠島鄉參與飲用水共享平台的業者，進行飲用水設備的稽查抽驗作業，今年度1至5月已抽驗33家飲用水設備的水質，飲用水設備水質的大腸桿菌群皆符合飲用水水質標準，民眾前往綠島旅遊時可安心飲水。

台東縣政府環保局表示，台東縣是一座朝永續發展目標的城市，潔淨飲水作為城市永續發展的重要指標之一，平日除了旅宿業者對於飲用水設備的定期維護保養之外，透過環保局的專案稽查輔導作業，以確保綠島旅宿業飲用水品質是安全無疑，讓民眾能安心取用。

環保局說明，每年都會檢驗自來水中重金屬、氰鹽、消毒副產物、揮發性有機物、農藥及其他影響健康物質等水質項目，也會針對全縣飲用水共享平台業者的飲用水設備及飲水機供水品質等進行稽查抽驗作業，確保業者供應飲用水水質都符合相關標準。

環保局也呼籲來台東遊玩的民眾，到離島遊玩可自備環保杯利用飲用水共享地圖(https://reurl.cc/O1r9YD)或是環保署的「奉茶」APP，查詢到最近的供水點免費盛裝飲用水，以減少購買瓶裝飲料而產生的垃圾，守護民眾飲用水安全的同時，也能守護離島環境。