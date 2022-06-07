台灣國際熱氣球嘉年華7／2登場　遊客需戴口罩、量體溫、手部消毒

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華7/2登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府7日在台東縣鹿野高台舉辦「2022台灣國際熱氣球嘉年華」全國記者會，縣長饒慶鈴宣告活動將於7月2日如期舉辦，並公布今年即將回歸的7場熱氣球光雕音樂會場次時間。全國記者會以「熱氣球為你加油」為主題，向第一線的醫護與防疫人員致敬，也為台灣加油打氣。

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華7/2登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提及，今年邁入第12年的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月2日至8月15日舉行，為期45天，有全球唯一的HELLO KITTY熱氣球、超高人氣的台北熊讚熱氣球，還有賽車球、老虎球、鯊魚球、熊本熊等20顆外國造型球來到臺東和民眾見面。去年因疫情取消的光雕音樂會也將重新回歸，除了鹿野高台的7月2日開幕及8月15日於晚間7點閉幕外，每週五分別於成功三仙台(7月8日上午4點)、池上大坡池(7月15日晚間7點)、知本溫泉區(7日22日晚間7點)、太麻里曙光園區(7月29日上午4點)及台東縣立體育場(8月5日晚間7點)登場，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華7/2登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交通及觀光處處長余明勳表示，為保護參與民眾的健康，活動會場將設置單一進出口動線，需配戴口罩、量體溫及手部消毒，縣府也特別呼籲搭乘熱氣球繫留體驗的民眾需配合出示接種至少2劑疫苗紀錄(紙本疫苗接種卡、健保快易通健康存摺APP或數位新冠病毒健康證明)，也請民眾注意自我健康狀況，共同做好防疫工作，活動也將遵循中央防疫規定作滾動式檢討。「熱氣球繫留體驗」則提供上午場(5:30-7:30)與下午場(17:00-19:00)2個時段，線上預約名額已全數完售，活動期間每日上午5點及下午4點開放現場購票。

今年活動著重在品質升級，導入環保永續理念，配合環保署推廣「全民綠生活」，規定攤商不使用保麗龍餐具、不主動提供塑膠袋，並提供民眾自備環保餐具之優惠方案，另外，因鹿野高台為全國首座國際級風景區空氣品質維護區，活動接駁專車也將使用「電動巴士」，試辦綠色運輸提升整體低碳旅遊環境品質。而為了更即時地提供活動資訊，今年也將啟用「台灣國際熱氣球嘉年華LINE官方帳號」，方便民眾快速查找熱氣球相關資訊，還能瀏覽台東4K即時影像及台東吃喝玩樂全攻略，往年來訪民眾最傷腦筋的停車位問題，今年可透過即時提停車資訊系統查詢，不用擔心找不到停車位。

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華7/2登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，縣府今年也聯合在地業者設置「鹿野高台友善店家」，除了提供友善廁所外，還有旅遊諮詢服務、免費充電服務、免費WiFi等，共同打造鹿野高台熱氣球友善園區，也將結合在地店家共同販售此次活動官方周邊商品，方便遊客走到那裡都可以購買到周邊商品。另將運用AR互動科技及LBS即時定位服務系統推出多款AR互動遊戲，結合鹿野商圈推出鹿野高台「發現熱氣球」AR尋寶集章刮刮樂活動、「熱氣球一直在」AR創意活動及「我自己的熱氣球」AR彩繪熱氣球，民眾可透過手機由擴增實境APP進行一連串的AR互動遊戲體驗或換取在地店家消費優惠。