台東焚化廠完成各功能試俥測試　優先解決離島堆置垃圾困境

▲台東縣焚化廠順利完成各功能試俥測試。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動垃圾自主處理，焚化廠重新啟用，並自2月起進行系統同步運作測試(簡稱試俥)，效能提升工程已順利在5月完成契約規定的功能測試，台東縣環境保護局表示，農曆年後進行試俥期間，已處理台東市、卑南鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、東河鄉、蘭嶼鄉、成功鎮、池上鄉及關山鎮等鄉鎮市的垃圾約8,420公噸，未來進入試營運後，將可協助處理台東縣各鄉鎮市掩埋場大多都已飽和的問題，更是台東垃圾自主處理的重要里程碑。



饒慶鈴表示，垃圾自主處理焚化廠正常營運扮演著關鍵性角色，台東焚化廠停爐至今已約18年，這些年縣府都持續在妥善維護相關設備，去年初再借助工程承攬廠商的努力，目前已順利將焚化廠相關設備進行效能提升，並完成全負載功能測試，試俥階段從2月投料至5月，優先處理離島堆置垃圾，目前已清運蘭嶼鄉約801公噸，已超過蘭嶼平均整年的垃圾清運量，綠島鄉垃圾亦在5月底開始運回，預計今年轉運約700噸綠島鄉垃圾回焚化廠處理，未來若順利完成所有試俥階段測試並開始試營運，可望解決台東長久以來垃圾自主處理的困境。

環保局說明，經過不斷的修正及測試，目前系統皆已穩定操作中，焚化廠工程的每一個階段都相當的重要，若順利通過功能測試及接下來的驗收程序後，將可望在今年下半年度進入試營運，未來雖有焚化廠解決當前的垃圾堆置，以及日常生活垃圾無處可去的困境，但環保局仍會持續推動垃圾減量與資源回收工作，相關監測數據亦會公開透明。