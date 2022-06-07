台東+859　饒慶鈴籲多關注幼童及長者身體狀況

▲台東今日新增859確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣7日新增859名確診者，747名民眾戶籍或居住地分在台東、112名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案18973人、居隔者1979人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/6下午4點為止，住院收治人數為74人、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有3572人。

台東縣衛生局表示縣內機構群聚案部分，1醫院監測期滿無新增個案列結案。目前縣內仍有7養護、1身障、1兒少、6監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增63例確診個案。養護機構部分，新增25人確診(9員工、16住民)；監所新增38例（17員工、21住民）；醫院、身障、兒少機構則無新增。

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另外，中央今日也公布台東6例本土病例確診死亡個案，第1案為86歲女性，無接種疫苗紀錄，有高血壓病史；第2案75歲男性、已接種3劑疫苗、有糖尿病、心血管及肝臟疾病。第3案87歲男性、已接種3劑疫苗、有中風及慢性病史。第4案83歲女性、已接種2劑疫苗、有中風及慢性病史。第5案91歲女性、已接種1劑疫苗、腦水腫及慢性病史。第6案70歲女性、無接種疫苗、有心血管疾病及慢性病史。衛生局也說明，台東5歲以下共有1214例確診，累計死亡1人。在校園疫情部分，今日則新增確診150生、22師，累計共3203生、424師。

中央今日宣布各醫院得衡酌社區傳播風險，免除篩檢條件。只要是住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上之病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員等篩檢措施，若本身是確診者但已解除隔離，且符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，則可免除相關之入院篩檢及定期篩檢，而實施日期則依各醫院的公告辦理。