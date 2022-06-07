　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東長者人口逼2成　潮警護老發放LED閃爍燈照亮行的安全

▲LED閃爍燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲LED閃爍燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣老年人口更佔了全縣人口的19.6％，老人車禍比率升高，為強化高齡者行的交通安全，潮州警分局利用轄區各鄰里社區關懷據點活動時段，向年長者發放「隨身LED燈飾」，並提醒注意交通安全的重要性。

▲LED閃爍燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲LED閃爍燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經統計高齡者發生交通事故案件數為全縣三分之一，高齡騎乘機車發生死亡數也占全縣三分之一，潮州警方為降低事故發生率，規劃由轄區各所深入社區關懷據點宣導，並以有獎徵答方式，發送反光樣式的宣導品，針對騎乘機車防禦駕駛、二段式左轉、闖紅燈等強化路口安全宣導，宣導會議時反應熱絡，長者對於警方提問都能第一時間正確回答，加深長者對於用路安全印象。

警方提醒長者，早晚出門要穿亮色鮮豔衣物並吊掛LED閃爍燈，才能讓往來車輛駕駛人看見黑暗中的反光，提高警覺減速及閃避，減少交通事故發生。

分局長簡彥匡呼籲提醒年長者早晚出門時一定要穿鮮豔衣物、穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）、看清左右無來車時再儘速通過，騎乘自行車、機車左轉彎應兩段式左轉並戴安全帽等觀念，以確保生命、身體安全，降低高齡者交通事故發生率，禮讓高齡者就是禮讓以後的自己，期盼大家共同注重你我的未來。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
追到捨不得睡的劇？　網狂推「1神作」：還二刷前3季
北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊：這麼多　擬用視窗型
貴婦被全面切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了
快訊／新店驚傳槍響！警連開7槍　通緝犯衝撞逃逸
小女警驚天一撞「Benz+Juke開賣價出爐」　網：有點貴
滴妹離開台灣喜訊瘋傳　小5歲男友「我還很年輕」8句話打臉了
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

維護飲用水品質　台東暑假前啟動綠島安心飲水計畫

買香忘了回家路...桃園翁呆坐超商躲雨　警確認身分送返家

屏東長者人口逼2成　潮警護老發放LED閃爍燈照亮行的安全

不畏疫情　桃園第五屆青年行動家徵選開跑

前台南市府副發言人易俊宏涉性騷擾　藍軍要求教育部及黃偉哲給交代

西螺鎮各國小獲贈善心平板　全國第一個「生生有平板」示範區

海沙覆蓋海邊小路　貨車誤闖卡住！警界拉車繩助脫困

提升台東休閒農業區遊程行銷及服務　劉櫂豪協助爭取1149萬補助

林右昌陪同蘇貞昌關心兒童疫苗施打　出席海科館研究船啟航儀式

台南第二場就博會11日南台科大登場　超過8千個工作機會

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

維護飲用水品質　台東暑假前啟動綠島安心飲水計畫

買香忘了回家路...桃園翁呆坐超商躲雨　警確認身分送返家

屏東長者人口逼2成　潮警護老發放LED閃爍燈照亮行的安全

不畏疫情　桃園第五屆青年行動家徵選開跑

前台南市府副發言人易俊宏涉性騷擾　藍軍要求教育部及黃偉哲給交代

西螺鎮各國小獲贈善心平板　全國第一個「生生有平板」示範區

海沙覆蓋海邊小路　貨車誤闖卡住！警界拉車繩助脫困

提升台東休閒農業區遊程行銷及服務　劉櫂豪協助爭取1149萬補助

林右昌陪同蘇貞昌關心兒童疫苗施打　出席海科館研究船啟航儀式

台南第二場就博會11日南台科大登場　超過8千個工作機會

福斯「電動麵包車」ID.Buzz上線生產　純德製當地只要204萬

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！　落魄近況曝光

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

助總盼陳柏豪提升危機處理能力　黃恩賜回來了！

准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

國光女神染疫康復咳2週！　「咳血絲變血痰」嚇到…奔醫院結果曝

深坑＋石碇超值行程一次看！穿古著大玩復古街拍、大啖澎湃豆腐餐

聯電5月營收244.33億元　連續八個月創新高

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

桃園大溪落羽松公園啟用

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

前副發言人陷性騷疑雲　黃偉哲回應

奧援議長許崑源墜樓亡2週年

歷經12天薰染靈氣　白沙屯媽祖凌晨開爐

林右昌開箱「噴泉水舞」炫目聲光秀

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

國軍福利站網路商店　設置庇護商品專區

顏寬恒指控中榮管控不當　院方反擊

德元埤荷蘭村假日市集11日開市

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

易俊宏涉性騷擾藍軍要求給交代

負評低於10%3度摘5星　徐榛蔚北上光榮受奬

台南第二場就博會11日南台科大登場

更多熱門

相關新聞

民眾在ATM前一直講手機　郵局幹部機警阻詐

民眾在ATM前一直講手機　郵局幹部機警阻詐

內埔鄉簡姓男子接獲自稱他網路商城購物，信用卡設定錯誤，要他到ATM解除分期付款，被郵局人員發現有異，告知內埔警方巡邏員警，警方前來了解，發現他遇騙，當場拆穿詐騙集團陰謀，阻止他被騙14萬元，讓他很感激。

壽星大鬧釣蝦場　辣椒水噴滿臉生日進警局

壽星大鬧釣蝦場　辣椒水噴滿臉生日進警局

恆春警、行員聯手阻詐　民眾保住百萬老本

恆春警、行員聯手阻詐　民眾保住百萬老本

高齡者交通事故率高　里港警交通宣導團走入社區

高齡者交通事故率高　里港警交通宣導團走入社區

花蓮78歲嬤買菜遇劫　搶救2小時淪冤魂

花蓮78歲嬤買菜遇劫　搶救2小時淪冤魂

關鍵字：

潮州警察長者交通LED閃爍燈分局長簡彦匡

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面