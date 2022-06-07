屏東長者人口逼2成　潮警護老發放LED閃爍燈照亮行的安全

▲LED閃爍燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣老年人口更佔了全縣人口的19.6％，老人車禍比率升高，為強化高齡者行的交通安全，潮州警分局利用轄區各鄰里社區關懷據點活動時段，向年長者發放「隨身LED燈飾」，並提醒注意交通安全的重要性。

經統計高齡者發生交通事故案件數為全縣三分之一，高齡騎乘機車發生死亡數也占全縣三分之一，潮州警方為降低事故發生率，規劃由轄區各所深入社區關懷據點宣導，並以有獎徵答方式，發送反光樣式的宣導品，針對騎乘機車防禦駕駛、二段式左轉、闖紅燈等強化路口安全宣導，宣導會議時反應熱絡，長者對於警方提問都能第一時間正確回答，加深長者對於用路安全印象。

警方提醒長者，早晚出門要穿亮色鮮豔衣物並吊掛LED閃爍燈，才能讓往來車輛駕駛人看見黑暗中的反光，提高警覺減速及閃避，減少交通事故發生。

分局長簡彥匡呼籲提醒年長者早晚出門時一定要穿鮮豔衣物、穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）、看清左右無來車時再儘速通過，騎乘自行車、機車左轉彎應兩段式左轉並戴安全帽等觀念，以確保生命、身體安全，降低高齡者交通事故發生率，禮讓高齡者就是禮讓以後的自己，期盼大家共同注重你我的未來。