民眾在ATM前一直接聽手機　郵局幹部機警阻詐

▲內埔警分局瑪家分駐所員警會同郵局人員阻止簡男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉簡姓男子接獲自稱他網路商城購物，信用卡設定錯誤，要他到ATM解除分期付款，被郵局人員發現有異，告知內埔警方巡邏員警，警方前來了解，發現他遇騙，當場拆穿詐騙集團陰謀，阻止他被騙14萬元，讓他很感激。

內埔警分局瑪家所日前巡邏勤務，轄區水門郵局經理主動告知有民眾在ATM前面操作，但是卻一直接聽手機，覺得應該是被詐騙，希望巡邏員警過去了解。

警方前來了解，得知簡姓男子因為接到詐騙電話，對方自稱是網路商店，指員工操作失誤導致信用卡設定為分期付款，詐騙電話隨後轉接給自稱是銀行的人員後，要求民眾到ATM前解除分期付款。

對方避免他有時間報案或詢問朋友，要求他手機保持暢通並聽從指示，警方當場拆穿這是詐騙集團的手法，讓他驚覺差點被騙。

警方表示，除向民眾落實反詐騙宣導外，也與轄區金融機構建立聯繫窗口，不定時向銀行及郵局行員提供各類詐欺手法及特徵，目的就是希望可以保住民眾的辛苦錢不要被騙；本案簡民非常感謝郵局及警方的即時攔阻，才保住了戶頭的14萬元。

內埔警分局長莊順智表示ATM絕對沒有解除分期的功能，近期詐欺案更以假投資為最大宗，詐騙集團會在網路社群、臉書等軟體散佈高報酬低風險的假投資訊息來吸引民眾上勾，呼籲民眾遇到任何疑問均可以撥打165、110等諮詢電話，或是安裝165反詐APP，都可以即時知道最新的詐欺手法，避免自己成為詐團眼中的肥羊。