蘇花安傳要「降級縮減規模」　公路總局曝想法

▲蘇花安計畫將把蘇花改未改善路段納入。（圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升安全，交通部規劃「蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），將蘇花改未涵蓋的風險路段納入，目前正進行綜合規劃等程序，不過卻傳出「蘇花安計畫將降級」，因原預估預算龐大，將縮減規模和規格。對此，公路總局回應，相關路線仍在檢討中，還沒有結論。

台9線蘇花公路安全提升計畫將未納入蘇花改路段納入，行政院2019年12月20日核定蘇花安計畫可行性研究，依長隧道及短隧道等不同方案，經費從359億元~472億元不等，包括東澳到南澳、和平到和中、和仁到崇德，其中和仁到崇德段過往傳出綜合規劃選線以採長隧道方案呼聲高，公路總局目前正進行綜合規劃及環評作業，以往曾以2023年施工、2030年完工為目標。

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不過臉書社團「公路邦．公路研究討論區」有成員獨家揭露蘇花安計畫將會降級，該成員透露日前公路邦受邀三家南橫公路通車前踩線團，與公路總局高層交流時，意外得到爆炸性消息，多位人員告知：「蘇花安預算龐大，將會縮減規模或規格減少經費。」

▲蘇花安計畫規劃將蘇花改尚未改善的3路段納入。（圖／翻攝公路總局簡報）

根據網友專業分析，未來蘇花安若政策大轉彎，將可能朝三種方式和情境縮減，第一，可能縮減路寬至單車道；第二，和中到崇德長隧道拆成多個短隧道；第三，可能取消和平到崇德路段不蓋，先蓋東澳到南澳段。

對此，公路總局表示，蘇花按計畫都還在進行檢討之中，但仍會以與蘇花改一樣的道路設計標準來做，每一個各路線將會從安全、效益和服務功能來檢討，要考慮的因素很多，目前檢討結果還沒有結論，也還沒定調。

公路總局表示，蘇花安計畫今年應該有機會可提出初步方案，後續希望明年底前可完成綜合規劃和環評等程序，報行政院爭取經費，屆時工期和經費將可定案。