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端午連假出遊避開車多時段　一工處轄管省道疏運措施報你知

▲端午連假出遊避開車多時段？一工處轄管省道疏運措施報你知。（圖／一工處提供）

▲端午連假出遊避開車多時段？一工處轄管省道疏運措施報你知。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午3天連假，即將展開，如何避開車多時段？公路總局第一區養護工程處23日表示，預估北部地區自6月3日(星期五)上午，在快速公路銜接國1及國3附近路段，會有第一波南下車潮；短程出遊的車潮在5日(星期日)下午會跟北返車流相遇，籲請長途北上的鄉親可以提早出發，避開車多時段。

而短程出遊民眾不妨多利用鐵路及客運，若駕車出遊，可考慮走替代路線，避免壅塞。一工處表示，台31線沿高鐵兩旁，從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，建議鄉親出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞車路段。

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北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線台2丙線、台9線等省道替代路線。6月3日0時~中午12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

6月4日0時~中午12時、6月5日7~19時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。依據往年經驗，由台64線連接台61線南下的車輛，常因台北港前路口的號誌無法消化車流而造成車陣回堵，一工處建議用路人可以提前在八里下匝道後左轉縣道105線中華路，由台61線八里交流道上西濱快南下。

台61線於新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市：(1)台68線南寮匝道自6月2日晚間21時~6月5日晚間21時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉(2)台61線鳳鼻隧道前竹1路口，6月2日下午15時~6月6日上午9時封閉。

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