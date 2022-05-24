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客運票價85折有譜　公總擬砸5億元補貼乘客票價衝量

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲公路總局擬砸5億元補貼客運業者推出優惠，票價可望天天85折。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情重創客運，交通部規劃祭出振興方案，國道客運業者爭取下半年起連假優惠常態化，由公路總局補貼客運天天推出85折票價優惠，連假則下殺7折。公路總局今(24日)鬆口，規劃將砸5億元協助推出乘車優惠衝量，補貼乘客票價，業者建議折扣也在考量中，預計6個月內執行完成。

日前國道客運業者向公路總局提出「乘客回流刺激方案」，鼓勵旅客回流，爭取將過往的連假優惠常態化，希望下半年開始天天推出85折搭車優惠，連續假日折扣要更低，票價應要有7折優惠，優惠差價由公路總局補貼。

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▲▼ 公路總局運輸組副組長楊聰賢。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路總局運輸組副組長楊聰賢。（圖／記者李姿慧攝）

公路總局運輸組副組長楊聰賢表示，客運業者已準備對基本運價提出調整，客運業虧損補貼部分，針對疫情期間業者資金調度需求，也在簽辦預撥制度，年終統一計算，另外也將補助搭車乘客票價，提升民眾搭乘大眾運輸需求。

楊聰賢指出，目前規劃振興方案正在緊鑼密鼓中，會有旅客衝量計畫，初步規劃5億元針對國道客運和公路客運乘客補貼票價，5億元就像大水庫，用完就沒了，預計6個月內執行完成，未來也會針對疫情滾動檢討。

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