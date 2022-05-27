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雨勢不斷！南橫復興段清晨土石坍方　梅山口至向陽今預警性封閉

▲▼台20線97k坍方。（圖／公路總局提供）

▲台20線97k坍方。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

近日山區降雨不斷，台20線南橫公路97k復興路段今（27）日清晨土石坍方，推擠路側活動護欄至道路內側，一度造成雙向無法通行，經過甲仙工務段動員搶修機具清除坍方，該路段已於9點恢復通行。不過，為確保用路人安全，台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段今日上午7點實施預警性封閉，預計下午5點才解除，公路總局建議，用路人非必要避免進入山區道路。

▲▼台20線97k坍方。（圖／公路總局提供）

▲▼台20線97k坍方。（圖／公路總局提供）

▲▼台20線97k坍方。（圖／公路總局提供）

南橫公路97k復興路段今清晨發生土石坍方，所幸公路保全人員封閉得宜，無人車傷亡，但一度雙向無法通行，經工務段搶修過後，9點已經恢復通行。另外，台20線100k梅蘭明隧道東端清晨也有零星落石，工務段目前已經派員搶修排除路況。

▲▼台20線100k梅蘭明隧道東端清晨有零星落石。（圖／公路總局提供）

▲▼台20線100k梅蘭明隧道東端清晨有零星落石。（圖／公路總局提供）

▲▼台20線100k梅蘭明隧道東端清晨有零星落石。（圖／公路總局提供）

近日鋒面來襲，山區天氣不穩，已連日降下大雨，加上26日清晨台東海瑞鄉發生規模4.4的地震，震央深度5公里，造成南橫公路多處路段落石情形增加，為維護用路人的安全，台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段27日上午7點至下午5點預警性封閉。

▲▼南橫落石。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南橫落石不斷，梅山口至向陽路段27日預防性封閉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南橫落石。（圖／記者賴文萱翻攝）

公路局也提醒民眾，上山前須事先查詢道路管制時間與山區路況，隨時注意偶發性之可能落石發生，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

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