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北京環球影城15日恢復開放　遊客需持72小時核酸證明

▲▼2021、陸十一長假、北京環球影城、哈利波特 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京環球影城。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京環球影城受疫情影響已關閉超過一個月，終於在6月7日上午發出公告表示，在嚴格遵守北京疫情防控相關政策和要求的前提下，北京環球度假區計劃於6月15日起恢復開放。

根據公告，環球影城大酒店、諾金度假酒店計劃在6月14日向入住客人開放，北京環球城市大道將在同日開啟營業，北京環球影城主題公園於6月15日正式開放。北京環球度假區秉承審慎、安全的原則，將在嚴格控制客流並強化一系列疫情防控措施的基礎上，分階段逐步恢復度假區的運營。

北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店、諾金度假酒店將嚴格根據疫情防控政策要求，按照每日75%的限流比例進行開放。北京環球影城主題公園的室內景點和娛樂項目也將據此控制客流量。

▲▼ 2021、北京環球影城、十一長假、功夫貓熊、小黃人 。（圖／記者任以芳攝）

恢復開放後，所有遊客進入北京環球度假區均需持72小時內有效核酸檢測陰性證明，核驗北京健康寶和有效身份證件，進行快速體溫檢測，並在進入北京環球影城主題公園時出示有效園區預約碼。

公告中也特別強調，提示廣大遊客，為了您和他人的健康安全，請在遊覽過程中配合工作人員，遵守園區防疫規則，始終戴好口罩、保持社交距離，做好個人防護。

公告中還提到，遊客和團隊成員的健康與安全始終被置於北京環球度假區工作的首位。園區已對度假區全體團隊成員執行常態化核酸檢測及每日健康篩查，同時保持定期環境採樣、繼續執行園區每日全面清潔和消毒工作、為遊客提供便利的消毒清潔設施等多項健康和安全舉措。

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