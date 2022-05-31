北京人憋壞了！全球「店王」迎解封人潮　精品店外大排長龍

▲SKP重新營業後，精品店外出現排隊民眾。（圖／小紅書、記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

北京自4月22日爆發疫情後，封控措施不斷升級，不過隨著病例數下降，官方近日宣佈「形勢穩中向好」，解除封控、管控的區域以及地鐵站超過70個。有全球「店王」之稱的SKP百貨公司再度開業，精品店內人潮湧動，有打扮亮麗的正妹興奮表示，「真的憋壞了！」。

▲北京SKP恢復營業。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京近日迎來解封高峰，SKP作為年銷售額全球第一的頂級百貨公司，時隔1個月後終於恢復營業，儘管餐飲仍不開放內用，但並沒有澆滅民眾出門的熱情。

記者30日實際到SKP，一進門便有保全人員在旁，要求掃北京健康碼和檢查48小時核酸陰性證明，走入發現精品店內湧入血拚人潮，幾乎每個人都打扮得光鮮亮麗，手中提著大包小包、歡聲笑語閒逛，久久未迎客的店員們也都精神抖擻。有民眾在社群平台調侃道，「對於購買奢侈品，北京的朋友們是認真的」、「世界的參差」。

香奈兒（CHANEL）店門外還出現等入店的排隊隊伍，其中一位年輕正妹向記者表示，前段時間朝陽區的百貨服飾精品店等都關門，感覺很久沒有好好逛街，「真的憋壞了！」她同行的友人說，疫情在家無聊會在網上看包包，今天出來「買了它」。

▲週一下午的三里屯街道上，人流和車潮明顯增多。（圖／記者蔡儀潔攝）

場景轉到有網美聖地、年輕人最愛逛的三里屯太古里，解封後同樣迎來人潮，與記者半個月前看到蕭條景象完全不同！有工作人員笑說，「突然看到這麼多人有點不習慣呢...不過很開心能恢復營業，感覺慢慢會回到以前的日子。」

▲▼5月11日的Apple Store緊鎖大門，29日重新營業後店內生意火熱。（圖／記者蔡儀潔攝）

生意最好的當數Apple Store，原本鎖上的大門重新開門接客，店門外的階梯成為暫停內用下，民眾坐著吃東西聊天的地方。記者傍晚時分也坐下享受解封的「煙火氣」，沒過多久，聽到一名背著藍色桶子的消殺人員喊道「要噴這（消毒）水啦！」，周圍的人急匆匆地收拾餐點、起身戴上口罩，防疫依然嚴格。

▲▼半個月前的太古里人流稀少，解封後再次迎來逛街民眾。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於恢復活力的三里屯，一名常在附近載客的網約車司機表示，這人潮還是沒有疫情前多，「現在這情況，大家兜裏（荷包）都沒錢了，還買個啥呢，你說是不是。」他的感嘆與SKP內的血拚盛況形成鮮明對比。不過總體來看，曾經是疫情重災區的朝陽區，在「半封鎖」1個月後逐漸恢復元氣，無論是馬路上的車流，還是街道上的行人都顯著增加。

北京市政府新聞發言人徐和建29日介紹，經過一個多月的連續奮戰，北京已連續7天新增病例數明顯下降，連續2天無新增社會面病例，疫情得到有效控制，形勢「穩中向好」。此前受疫情影響的朝陽區百貨公司陸續恢復營業，進入需提供48小時核酸陰性證明，餐廳則仍禁止內用。

據官方統計，北京4月22日至5月30日15時，累計報告1752例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區和經開區，其中，朝陽區424例，房山區413例，豐台區385例，海淀區262例等。