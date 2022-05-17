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大陸 大陸焦點 特派現場

綠色是安心的顏色！　「綠碼周邊」成大陸疫下新風潮

▲▼大陸疫下經濟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲最近引發熱潮的「綠碼套餐」。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「須持健康碼綠碼」是大陸疫情常態化防控下，最基本的出行要求，不少疫區民眾每天起床第一件事，就是看看自己「彈窗」了沒、綠碼在不在。如今還衍生出「綠碼周邊」，例如綠碼咖啡、綠碼點心等，在社群平台引起風潮，有網友就表示，「什麼馬也不上我手裡的綠碼！」。

▲▼ 綠碼經濟。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼ 「綠碼」周邊產品。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼ 綠碼經濟。（圖／翻攝自小紅書）

大陸健康碼根據個人旅遊史、居住地、是否接觸過疑似或確診肺炎病患等自動生成二維條碼，分為紅、黃、綠三種顏色，可以說沒有綠碼的日子是寸步難行。有業者就將此化為商機，推出周邊產品，帶起這股「綠色旋風」。

有咖啡廳便設計出「綠碼咖啡」，一推出就迅速走紅，大陸多個城市相繼出現。記者實際在社群平台「小紅書」上搜尋，發現「綠碼咖啡」的貼文超過4000則，杭州、南京、廣州等地均有類似產品。

▲▼大陸疫下經濟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲山楂餅印上了綠碼logo。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京也有「綠碼咖啡」，在週末吸引不少民眾前來拍照打卡。另外，還有糕餅舖推出創意山楂餅，印上綠碼的logo。店員向《ETtoday新媒體》介紹，這產品推出後「賣得很好」，還有客人是在網上看到後，進來點名要買。

有人甚至會一起買上綠碼咖啡和綠碼山楂餅，稱其為「綠碼套餐」可以討個好彩頭。更有人調侃說是「吃綠碼、喝綠碼、保有綠碼」、「我先綠為敬啦」。

▲▼大陸疫下經濟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲綠碼咖啡。（圖／記者蔡儀潔攝）

搭上這趟「流量專車」的除了「綠碼」還有諧音「綠馬」。記者在「百度指數」上搜尋發現，「綠馬」關鍵字在2021年8月來到頂峰，之後則呈波動式發展，至今一直保持著較高的搜索指數。如今，還有大型百貨公司舉行「綠馬主題展」，設立巨型綠色的馬供民眾拍照，還有文創業者推出綠馬吊墜、綠馬貼紙、綠碼手機殼等。

在疫情防控常態化的大陸，民眾的生活模式與2年前相比發生很大變化，例如北京居民近期經常要去做核酸檢測，甚至有人調侃說是「每日一捅」。在此背景下，擁有綠碼意味著安全感，而「綠碼產品」正是成功抓住消費者心理，令民眾在疫下多分趣味。不過也有部分人士對這股風潮持負面意見，認為將健康碼作為商業形式惡搞並不可取。

▼「綠馬」搜索指數 。（圖／翻攝自百度指數）

▲▼綠馬搜索指數 。（圖／翻攝自百度指數）

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