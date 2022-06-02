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大陸 大陸焦點 特派現場

箱海撈包裹！「上百紙箱堆路邊」防接觸　她嘆像在逛菜市場

記者蔡儀潔／北京報導

除了餐飲擺攤外，北京近期還出現「包裹攤」，熱鬧程度堪比市集，而這是因為政府嚴格防疫，禁止外送、快遞等進入小區，民眾必須到大門去領取。有朝陽區的市民向《東森新媒體ETtoday》抱怨「根本是迷之操作」，反而造成群聚。不過也有人認為，這樣能更好管控疫情。

▲▼ 大陸疫情,北京疫情,快遞,包裹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲社區大門旁的空地擺滿包裹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

朝陽區一處擁有超過1.6萬居住人口的社區，在大門旁邊搭設了棚子、快遞架，順豐、圓通等各大快遞各有自己的點位，大大小小的紙箱、紙袋或在架位上，或在地面上躺著。一位中年女子表示，白天就收到到貨通知，但天氣太熱了，所以現在才出來取，「這兒東西太多，找得有些費勁。」

▲▼ 大陸疫情,北京疫情,快遞,包裹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲不同快遞公司有自己的固定位置 。（圖／記者蔡儀潔攝）

傍晚時分，居民們紛紛出動，在「包裹海」中尋找自己的快遞，若找不到便向一旁的快遞員詢問，現場可以說是熱鬧非凡。一位快遞員向記者表示，自己一般都會坐在這「看貨」，以免人多發生丟貨，「那就麻煩了。」

居民們紛紛抱怨非常不便，中午點個外送，還要走到小區外取餐，後來乾脆自己煮；若需要購買桶裝水、貓砂貓糧等大件包裹，要自己想辦法搬運。

▲▼ 大陸疫情,北京疫情,快遞,包裹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲市民在尋找自己的包裹。（圖／記者蔡儀潔攝）

一位年輕女子取完包裹後無奈表示，以前快遞直接送上門，人不照面，現在聚集面對面，「你看這人多得像菜市場擺攤一樣，真不知咋想的。」不過也有一位大叔認為，管控嚴格也是為老百姓好。

▼路邊停這一排的快遞車 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 大陸疫情,北京疫情,快遞,包裹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

除快遞、外送之外，部分地方的社區還禁止裝修、家政業等進入，有裝修到一半的房子仍禁止開工；有民眾家中冷氣壞掉，至今仍無法維修，只好先吹風扇等解封。

▲▼ 大陸疫情,北京疫情 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲東城區一家商場的大門外便聚集了一批外送員，焦急地等待餐點。（圖／記者蔡儀潔攝）

百貨公司和餐廳也禁止外送員進入取餐，紛紛在門口擺上桌子、指引牌等。午間用餐高峰，東城區一家商場的大門外便聚集了一批外送員，焦急地等待餐點，以免超時被扣錢。

由於餐點須由工作人員送到大門，餐廳也要安排人手負責。一家熱門手搖飲料店的店員表示，單多的時候，每隔幾分鐘就有外送小哥吆喝「xx號的飲料」，因此必須另外分出一個人力。

▲▼ 大陸疫情,北京疫情 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲外送員在等待取餐 。（圖／記者蔡儀潔攝）

一來一回，時間便消耗掉，造成更多外送員聚在一起等餐點。他們有些乾脆開始閒聊，消磨等待時間；有些會不耐煩地打電話給餐廳催促，「我這都要超時了，你們還不送出來！」不過實際上，他們省去了取送的路程，工作量整體減少。

▲▼ 大陸疫情,北京疫情,快遞,包裹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京政府之所以嚴格管控外送、快遞等重點行業人員，是因為在本輪疫情當中，陸續出現多起「保食潔」相關人員陽性。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京政府之所以嚴格管控外送、快遞等重點行業人員，是因為在本輪疫情當中，陸續出現多起「保食潔」相關人員陽性。政府日前再發布新版外賣人員防控指引，提出「人移動、不跨區」，要求消費者無法跨區下單、商戶無法跨區接單、企業不得跨區派單、騎手不能跨區送單。

北京1日新增14例新冠感染者，自4月22日起，本輪疫情累計報告超過1700例個案。隨著疫情趨緩，北京逐步解封，但防控措施依然嚴格，例如仍全面禁止餐廳內用、堅持48小時常態化核酸檢測、端午假期嚴防死守京外輸入和本地感染、蔓延等。

▼ 有些社區會提供手推車，供居民自行搬運大件貨品 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 北京疫情 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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