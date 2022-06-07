北京大解封！地鐵站湧復工人潮　餐廳卻冷清不如預期

▲北京復工第一天的車潮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

北京6日大解封，大部分地區恢復正常上班，高峰時期的地鐵站出現大批人潮，馬路也開始堵塞。餐廳在1個月的管控後恢復內用，不過並沒有像上海解封一樣大爆滿，有市民開玩笑說，「緩一緩，讓廚師恢復手感」。

▲▼朝陽區解封前後的馬路車況對比。（圖／記者蔡儀潔攝）

「嗶嗶嗶～」6日早上的北京馬路上，再度響起來此起彼伏的喇叭聲，車水馬龍的景象讓不少人感嘆，這輪疫情可算是告一段落了。

上班族們紛紛踏上去往公司的路上，多個地鐵站出現大批人潮；有些地方地鐵仍未正常運營，民眾只能乘坐公車上班。一名市民在網上PO照，形容「擠得令人窒息」，提前快1個小時出門，還是遲到了。

▼ 北京部分地鐵站外的上班人潮。（圖／翻攝自小紅書）

最令北京民眾興奮的，是6日全面恢復餐飲內用，在社群平台小紅書上，「北京堂食恢復」的貼文超過2500則，大家熱烈討論第一頓飯要去吃什麼。

不過，記者走訪多個商圈發現，雖然用餐人數不少，但並沒有出現大排長龍的「報復式聚餐」；防疫管控依然嚴格，在進入餐廳、咖啡廳等店前，必須先掃北京健康寶，並出示72小時核酸陰性證明，有餐廳甚至是「隔桌帶座」。

▼ 朝陽區一處酒吧街的工作人員，趁下午時間佈置戶外餐桌。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲火鍋店外等待入座的民眾。（圖／記者蔡儀潔攝）

吃火鍋是不少人解封後的頭號選擇，東城區一家連鎖火鍋店也高朋滿座，除了有朋友聚餐，還有一家人來大快朵頤。其中一位顧客興奮向《東森新媒體ETtoday》表示，「終於吃到鍋了！把我饞壞了...。」但人流與疫情前相比，還是清冷不少。

有保持觀望態度的市民表示，「現在人太多，還是小心防疫的好」。也有人開玩笑說，「緩一緩，讓廚師恢復手感，開開鍋」、「大家沒有報復性聚餐也挺好，慢慢恢復，省得反彈」。

餐廳業者無奈表示，為了大解封第一天有提前備好料，但人流比預計冷清，「可能因為是週一工作日，出門吃飯的人比較少，這週末人潮應該會比較客觀。」

▲不少民眾已經養成外帶回家的習慣。（圖／記者蔡儀潔攝）



實際上，北京自4月22日新一輪疫情蔓延後，便採取嚴格的管控措施，全面禁內用的規定5月1日實施後，餐廳、酒吧等開啟「擺攤時代」紛紛自救，但也有店家「熬不過」而倒閉。

北京政府在疫情發佈會上指出，6月6日起，全市除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位可有序開放堂食服務；餐飲暫不承辦婚宴、生日宴等，必須嚴格控制人流密度、加大監督檢查力度、做好送餐人員管理。