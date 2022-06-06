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異業結盟！長濱鄉農會金剛好事館與7-11便利商店今開幕

▲長濱鄉農會金剛好事館與7-11便利商店異業結盟今開幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲長濱鄉農會金剛好事館與7-11便利商店異業結盟今開幕 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「不只服務在地，也要爭取觀光客商機！」位於台東縣最北端的長濱鄉農會農產行銷中心改頭換面，歷經8個月籌備打造全新的金剛好事館，並與7-11便利商店異業結盟，6日舉行開幕儀式。

長濱鄉位花東海岸縣的中點站，理應是遊客旅遊此線須停下腳步補充體力的位置點，但一直以來都沒有營造出吸引旅客歇腳的誘因與據點；此次農會管理階層更換，並翻新農會舊有的農產行銷中心，打造全新的金剛好事館，透過與7-11便利商店異業結盟注入新生命，販賣各種長濱地區農特產品，推動農民假日市集，提供在地小農販賣有機無毒的農產品，並結合社區發展深度農村（部落）文化體驗旅遊-慢。

台東縣長濱鄉農會歷經8個月籌備打造全新的金剛好事館，總幹事洪正憲委請台東籍設計師張希妍、陳沐伭共同設計，翻新農會舊有的農產行銷中心，融入地方知名的金剛山意象，兼具多元、創生、運用板塊與線條呈現現代簡約風格，明亮、雅緻的外觀，未來將成為東海岸新興網美打卡景點。

總幹事洪正憲說明，重新出發的長濱鄉農會農產行銷中心「金剛好事館」占地526坪，賣場約50坪，停車場、涼亭、觀景涼亭等約150坪，未來除展售長濱鄉內的米、苦茶油、苦茶油麵線與麵條、芭蕉麵條等農產與加工品，幫助農民增加收益外，現在東海岸觀光客越來越多，與7-11統一連鎖超商合作，提供明亮寬敞的空間，也能吸引遊客進入賣場。

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