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旅遊旺季垃圾量大量　環保局籲維護綠島與蘭嶼環境衛生

▲維護綠島與蘭嶼海上明珠環境衛生，大家一起來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲維護綠島與蘭嶼海上明珠環境衛生，大家一起來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著時序逐漸進入夏季，前往台東縣離島觀光遊憩的人數也漸漸增加，據統計綠島鄉今年單月遊客數從1月份6,147人，到4月份增加32,961人，蘭嶼鄉單月遊客數也從1月份2,850人，4月份已有20,487人，隨著遊客的增加，垃圾量亦跟著遽增，在各旅遊熱點附近環境產生許多的人為垃圾，造成清潔人員的負擔，台東縣環境保護局呼籲遊客一起做好環境的守護者，自己製造的垃圾不要隨意棄置，共同讓綠島與蘭嶼的環境持續美麗。

台東縣政府表示，永續發展是台東環保政策施行的目標，離島的美麗需要大家一起努力，環保局、鄉公所、東管處等相關單位在各旅遊景點，環島公路，會派駐清掃人員進行離島環島公路及岸際垃圾的清除，並持續辦理淨灘活動，自備環保飲料杯，飲用水共享平台，離島多背1公斤等響應環保的行動策略，邀請大家共同維護離島環境，讓綠島與蘭嶼永遠都是閃亮的珍珠。

環保局說明，每年一到離島觀光旺季時，不論環島公路還是觀光景點，常會發現有人為垃圾產生，除了垃圾隨意丟棄造成環境髒亂的問題，部分垃圾也會因氣候因素飄落岸際或海洋，造成動物誤食死亡，或在海洋中產生塑膠微粒，對環境造成更多的傷害。

為守護離島環境衛生，台東縣環保局在綠島與蘭嶼鄉各協助專案派駐4名清潔人員，清理環島公路之垃圾，統計今年1月至5月離島單月垃圾量從895.5公斤增加到1,729.5公斤，垃圾量總計清理8,003公斤。

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