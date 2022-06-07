明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

記者皮心瑀／台北報導

行政院人事行政總處（以下簡稱人事總處）核定2023年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數116日，其中3日以上之連續假期計有7個，分別為開國紀念日3日、農曆春節假期10日、和平紀念日4日、兒童節及民族掃墓節5日、端午節4日、中秋節3日、國慶日4日等。

人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假；小年夜為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。小年夜適逢星期五，依上開規定，調整為放假日，原應於前一週的星期六補班，但考量適逢大學學科能力測驗，改於1月7日補班。又農曆除夕及春節因含2日例假日，於1月25日至26日補假，1月27日調整放假，並於2月4日補班。

▲中華民國一百一十二年政府行政機關辦公日曆表。（圖／行政院人事行政總處提供，點圖可放大）

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

人事總處已將112年（西元2023年）政府行政機關辦公日曆表登載於該總處網頁，歡迎民眾上網查詢或下載參考。