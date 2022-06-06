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恩恩爸願簽切結書帶回錄音檔　新北市府回應了

記者皮心瑀、徐政璿／新北報導

中和2歲男童恩恩確染疫世引發社會關注，父親近日出面盼還原事實真相，6日前往新北市消防局聽取通話錄音，但仍希望能夠帶回音檔，並願意為此簽下切結書不外流。對此，消防局長黃德清說明，尊重恩恩爸，但因政府資訊公開法及個人資料保護法規範，才會提出這個方法，而新北市副市長劉和然補充，若有需要都會全力配合恩恩爸，錄音也可派專人送過去給他再次聆聽。

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸6日赴新北消防局聽音檔 。（圖／記者陳以昇攝）

劉和然指出，今天恩恩爸來到消防局由主秘接待，經過一樓看到外面有媒體，當下有詢問恩恩爸要不要受訪，他說不用，過程中恩恩爸有提到想看看勤務中心，主秘也有說明，之後才聽錄音帶。

劉和然表示，恩恩爸中間有提問，但因為尊重恩恩爸所以就不透露，而在聽取音檔時恩恩爸有表示不希望太多人在現場，所以有清場，只有留下人員操作機器。

劉和然說，總共有8通電話錄音，其中有恩恩媽媽打過來的5通，另外則是3通的回撥，但有10個檔案，因為包括轉接給護理師還有救護員，整個聽取的過程花了一個多鐘頭，如果恩恩爸有需要，消防局、衛生局兩局長都還是可以親自拜訪說明。

至於外界質疑為何消防局跟衛生局聯絡時間花到29分鐘，劉和然說明，這其實是連續性的動作，消防局持續打給衛生局的過程也主動會跟醫院聯絡，而衛生局也是，沒辦法簡化成數字，所以侯友宜才希望能讓局長當面詳細說明。

有關恩恩爸想要拿的錄音帶，新北消防局再次解釋，無法提供錄音檔拷貝帶回，主要是政府資訊公開法第18條有敘明，政府資訊屬於「公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者」，應限制公開或不予提供。

新北消防局日前也提到，119為報案電話，涵蓋報案方、受理方，以及同時間報案者其他人的個資，與1922行政客服電話性質不同；若有需要司法調查時，會經程序提供檢調；至於陳情案都是請當事人到現場聽取，但無法攜離或錄音，多數縣市政府119作法皆如此。

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