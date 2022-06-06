潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工

▲屏東縣長潘孟安連續四年蟬聯五星縣市長，他強調會堅持做到最後一天，未來將擔任屏東永遠的志工。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

屏東縣長潘孟安6日北上接受遠見雜誌頒贈五星縣市長獎，潘縣長連續四年蟬聯五星縣市長，今年即將任期屆滿，各界關心他的下一步，他強調「當一天和尚敲一天鐘」，會堅持做到最後一天，未來將擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。



潘孟安縣長今年不僅獲得遠見雜誌縣市長施政滿意度調查評定五星縣市長，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，雙料冠軍，也受到遠見雜誌高度評價，認為潘縣長帶領屏東找到城市的光榮感，為畢業成績寫下最美好的一頁，就連同獲五星縣市長的嘉義縣長翁章梁都打趣他樹立難以超越的「潘孟安障礙」。

潘縣長獲獎時表示，每個縣市治理條件不一樣，面臨的挑戰也不一樣，但他認為不論哪一個縣市首長都是希望為人民謀求、創造幸福，屏東在國境之南，鄰近二個直轄市、後山是花東，屏東只能勇往直前。在贈獎典禮上，潘孟安縣長也透過影片分享個人哲學，「沒有傘的孩子跑得比別人快」，人民要的不只是有能力的首長，更要謙卑為懷，堅持初衷。

今年是潘孟縣長任期最後一年，各界關注他的動向，他在現場接受媒體訪問時說，他從2014年12月25日就任屏東縣長到現在，始於抱持著「如臨深淵、如履薄冰」的心情，一天當二天用，戰戰兢兢不敢鬆懈，感謝縣民的信賴及縣府團隊將近8年的陪伴打拼，到今年12月25日卸任以前他都是屏東縣長，他仍會全力以赴到最後一刻。

至於下一任的繼任者，潘縣長期待重大建設能夠延續，但他尊重下一任的施政，「不在其位不謀其政」，而他會擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。

此外，今年屏東縣在縣市八大面向施政表現中，「道路與交通」項目獲得第一，「觀光休閒」項目為全台第三，表現亮眼。潘縣長表示，屏東幾十年來缺少重大交通建設，他上任以來力爭交通平權，透過建設計畫垂直整合，打造屏東交通網絡；另屏東原本就是台灣的花果天堂，更是觀光首都、國旅首選，歡迎大家在後疫情時代到屏東旅遊。

