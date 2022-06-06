　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工

▲▼ 潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工 。（圖／屏東縣政府）

▲屏東縣長潘孟安連續四年蟬聯五星縣市長，他強調會堅持做到最後一天，未來將擔任屏東永遠的志工。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

屏東縣長潘孟安6日北上接受遠見雜誌頒贈五星縣市長獎，潘縣長連續四年蟬聯五星縣市長，今年即將任期屆滿，各界關心他的下一步，他強調「當一天和尚敲一天鐘」，會堅持做到最後一天，未來將擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。

潘孟安縣長今年不僅獲得遠見雜誌縣市長施政滿意度調查評定五星縣市長，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，雙料冠軍，也受到遠見雜誌高度評價，認為潘縣長帶領屏東找到城市的光榮感，為畢業成績寫下最美好的一頁，就連同獲五星縣市長的嘉義縣長翁章梁都打趣他樹立難以超越的「潘孟安障礙」。

潘縣長獲獎時表示，每個縣市治理條件不一樣，面臨的挑戰也不一樣，但他認為不論哪一個縣市首長都是希望為人民謀求、創造幸福，屏東在國境之南，鄰近二個直轄市、後山是花東，屏東只能勇往直前。在贈獎典禮上，潘孟安縣長也透過影片分享個人哲學，「沒有傘的孩子跑得比別人快」，人民要的不只是有能力的首長，更要謙卑為懷，堅持初衷。

今年是潘孟縣長任期最後一年，各界關注他的動向，他在現場接受媒體訪問時說，他從2014年12月25日就任屏東縣長到現在，始於抱持著「如臨深淵、如履薄冰」的心情，一天當二天用，戰戰兢兢不敢鬆懈，感謝縣民的信賴及縣府團隊將近8年的陪伴打拼，到今年12月25日卸任以前他都是屏東縣長，他仍會全力以赴到最後一刻。

至於下一任的繼任者，潘縣長期待重大建設能夠延續，但他尊重下一任的施政，「不在其位不謀其政」，而他會擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。

此外，今年屏東縣在縣市八大面向施政表現中，「道路與交通」項目獲得第一，「觀光休閒」項目為全台第三，表現亮眼。潘縣長表示，屏東幾十年來缺少重大交通建設，他上任以來力爭交通平權，透過建設計畫垂直整合，打造屏東交通網絡；另屏東原本就是台灣的花果天堂，更是觀光首都、國旅首選，歡迎大家在後疫情時代到屏東旅遊。
 

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
快訊／百萬網紅泰國娜美驚傳死亡！　親友含淚證實了
金曲主持人神秘剪影出爐　網暴動瘋猜是這位「雙金得主」
端午節後拒吃肉粽！他開便當傻眼　網全跪：媽媽太強
快訊／林瑞陽公司「涉合約糾紛」遭起訴！明道也是大股東
快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰
白牆粉刷後浮紅色詭斑　網一看圖驚喊：快處理
防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新回應
明起連3天「梅雨彈炸全台」　雨停時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

許展維卸任屏東縣黨部主委　期許年底延續綠色執政的好成績

潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工

高齡者交通事故率高　里港警分局交通宣導團走入社區

斗六「尊龍會館」涉違規使用亂象多　縣府提六項承諾回應

基隆要塞司令部古蹟地景大劇　《山海之光》聲光好戲登場

台東焚化廠完成各功能試俥測試　優先解決離島堆置垃圾困境

綠島6遊客操昨立槳遭浪帶離　海巡整合民間接力救援

黃偉哲與台僑線上有約　 暢談台南美食觀光與發展

旅遊旺季垃圾量大量　環保局籲維護綠島與蘭嶼環境衛生

異業結盟！長濱鄉農會金剛好事館與7-11便利商店今開幕

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

許展維卸任屏東縣黨部主委　期許年底延續綠色執政的好成績

潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工

高齡者交通事故率高　里港警分局交通宣導團走入社區

斗六「尊龍會館」涉違規使用亂象多　縣府提六項承諾回應

基隆要塞司令部古蹟地景大劇　《山海之光》聲光好戲登場

台東焚化廠完成各功能試俥測試　優先解決離島堆置垃圾困境

綠島6遊客操昨立槳遭浪帶離　海巡整合民間接力救援

黃偉哲與台僑線上有約　 暢談台南美食觀光與發展

旅遊旺季垃圾量大量　環保局籲維護綠島與蘭嶼環境衛生

異業結盟！長濱鄉農會金剛好事館與7-11便利商店今開幕

汗臭來襲怎麼辦？5個方法幫妳全面改善，夏天也能當「香香公主」！

劇組凌晨4點拍水戲2人溺亡！　「莫名其妙就不見」網轟：都幾次了

最強黑馬！00878暴增10萬人投資　跑贏大盤散戶超愛高股息

摸11歲女童胸給100買雞排封口　補習班狼師誆遭誣陷坑錢下場曝

adidas X Gucci系列搶先逛！經典Gazelle聯名球鞋、可愛飾品必敗

確診死亡人數超越921地震　南投籲長者提升施打率減低中重症

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

單身妹「腹部隆起」以為變胖！健身半年才知事情大條了

作業快寫不完了！哥哥聽到「嗚嗚聲」秒回頭摸摸　眼神對牠超有愛

安慰朋友反陷尷尬！專家勸第一步：先別關心　這2句話超NG

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

地方熱門新聞

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

桃10萬學童第一劑接種覆蓋率63%

台東男子潛水捕撈海膽溺斃

桃園就服處6月徵才　釋出逾7000個職缺

花蓮確診逼近4萬　第2輪快篩實名制開放購買

國1彰化北上4車連環撞　2人送醫

台南永康就業中心找工作送五彩平安環

女子誆稱流浪貓需要醫療詐騙被訴

潘孟安卸任後願當屏東永遠的志工

火炎山路基不穩　登山客要小心

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

黃偉哲力挺庇護工場度難關

斗六「尊龍會館」亂象多　縣府提六項承諾回應

更多熱門

相關新聞

疫起做志工做抗疫醫護後盾　接線志工:剛放下電話電話又響起

疫起做志工做抗疫醫護後盾　接線志工:剛放下電話電話又響起

「我想為前線醫護人員盡一份力量」！在衛生局和基層衛生所忙得無法分身時，屏東縣政府透過平時儲備的社福志工及救災志工團隊媒合13團隊，陸續至衛生局及鄰近的鄉鎮衛生所協助醫護防疫後盾工作，讓醫護人員能集中心力處理民眾問題。

發燒童跑3醫院遭拒　潘孟安：醫護超負荷盼多體諒

發燒童跑3醫院遭拒　潘孟安：醫護超負荷盼多體諒

照顧脊髓損傷者

照顧脊髓損傷者

屏東縣長潘孟安連四年獲五星首長

屏東縣長潘孟安連四年獲五星首長

潘孟安向黃偉哲、林智堅宣戰　「美食天堂在屏東！可講三天三夜」

潘孟安向黃偉哲、林智堅宣戰　「美食天堂在屏東！可講三天三夜」

關鍵字：

潘孟安志工遠見雜誌五星縣市長

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面