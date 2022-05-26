2022《遠見》縣市長調查　潘孟安連四年獲五星首長

▲屏東縣長潘孟安已是蟬連第四年獲頒五星首長，滿意度（85%）、施政分數（79.5 分）皆為全台第一。（圖／記者徐文彬攝）

地方中心／綜合報導

2022《遠見》公布縣市長施政滿意度調查，今年屏東縣長潘孟安、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚以及連江縣長劉增應，仍持續守穩五星殊榮，其中屏東縣長潘孟安已是蟬連第四年獲頒五星首長，滿意度（85%）、施政分數（79.5 分）皆為全台第一，為畢業成績寫下完美的句點。

▲施政滿意度前10名，屏東縣長潘孟安滿意度（85%）、施政分數（79.5 分）皆為全台第一。（註：紅框為滿意度進步前三名；橘框為施政分數進步前三名。）

在縣市政府八大面向（醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業）調查中，屏東在「道路與交通」部分獲得71.1%滿意度，榮登冠軍寶座；「觀光休閒」滿意度82.7%，拿下第三名；「經濟與就業」以65.0%排名第五，八大面向總體滿意度屏東縣以75.9%在22縣市中排名第五。

疫情影響，全台 22 位縣市長除得顧及城市治理專業外，面對突如其來的疫情危機，考驗著每位首長的應變能力。2022年是本屆任期最後一年，14 位首長尋求連任，8 位即將卸任，2022《遠見》縣市長施政滿意度調查，除了全民檢視執政能耐，亦為年底選舉的重要風向球。

根據《遠見》調查， 8 個即將卸任的首長，整體來看，21.05％的民眾希望首長卸任後退休、15.29％支持入閣、13.39％參選立委。但幾個執政黨籍首長，民眾則多數許願他們入閣，包括潘孟安（26.3％）。大選將至，今年的民調，除了留予畢業班最後的評價外，對於尋求連任者來說，更是調整施政方向的指南。