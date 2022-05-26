潘孟安向黃偉哲、林智堅宣戰　「美食天堂在屏東！可講三天三夜」

▲潘孟安接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，26日釋出屏東縣長潘孟安的專訪。潘孟安在訪談中表示，屏東過去被視為「遙遠」代名詞，現在已是「我屏東，我驕傲」的美學之都。他也認為，找出在地特色，走出自己的路，是翻轉屏東的重要關鍵。

潘孟安在訪談中指出，待疫情趨緩後，屏東還有很多活動，例如：兒童狂歡節到9月、10月到12月的活動會更多，歡迎大家再到屏東旅遊，感受屏東的轉變，認識屏東這個品牌。

談起屏東的在地美食，潘孟安表示，「可以講三天三夜」，因為屏東族群構成多元，造就了屏東豐富的飲食文化。他甚至對前幾集的來賓，新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲喊話，「美食天堂在屏東」，而且屏東人好客又豪邁，就連「牛肉火鍋的肉都切得比台南大塊」。

對於過去大家對屏東的印象只有墾丁，潘孟安表示，從屏東市區到墾丁，有一百多公里，是從台北到苗栗的距離，屏東要轉型就要先改變大家的印象，幅地遼闊的屏東，有著各式各樣的在地風貌，他認為屏東每個鄉鎮都是一顆璀璨的琉璃珠，縣政府的責任，就是串起代表在地風貌的每一顆琉璃珠。

潘孟安表示，他一直都很鼓勵農業結合觀光轉型，近年來屏東的地方創生成績斐然，他也分享屏東在農業轉型上的豐碩成果，過去輔導農民發展在地的可可產業，如今不只創造了就業機會，更成為世界金牌巧克力的產地。

潘孟安認為，屏東長期扮演台灣的花果天堂，但交通、醫療的資源，都和大城市有著嚴重的落差，如何彌補人民生活上的不平權，是鄉親交付他擔任縣長的責任。硬體要升級，文化也要升級，除了廣設圖書館，鼓勵市民閱讀外，他也完成縣府刊物的改版，突破地方政府美學的新高度，翻轉過去大家對屏東的舊印象。