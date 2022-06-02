「疫起做志工」當抗疫醫護後盾　屏東接線志工忙到沒時間吃飯

▲屏東市衛生所志工協助分裝快篩試劑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我想為前線醫護人員盡一份力量」！在衛生局和基層衛生所忙得無法分身時，屏東縣政府透過平時儲備的社福志工及救災志工團隊媒合13團隊，陸續至衛生局及鄰近的鄉鎮衛生所協助醫護防疫後盾工作，讓醫護人員能集中心力處理民眾問題。

▲▼屏東縣生命線協會志工協助衛生局服務台接線服務。

疫情延燒，屏東縣各鄉鎮衛生所開設疫苗施打站、發送快篩試劑、電話關懷慰問等服務平假日仍不間斷，在屏東縣政府號召下，平時散在各鄉鎮的社福志工及救災志工團隊第一時間紛紛召集已打完三劑疫苗的志工，就近前往所在的衛生所支援。

經過服務單位說明媒合後，屏東市衛生所由慈鳳宮、紅十字會、屏東縣政府社會處社會福利綜合館及家扶中心的志工共同服務；潮州鎮衛生所則由弘道老人福利基金會、東港鎮衛生所由東港區家庭福利服務中心、九如鄉由九如全人照顧園區志工服務；最南端的車城鄉保力社區及社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會皆號召志工分別協助車城及恆春衛生所投入服務，也有部分個人志工自行報名前往衛生所服務。

社團法人屏東縣生命線協會則藉由平時的接線專業，自告奮勇投入縣府衛生局服務台接線工作，接線志工表示，剛接完一通防疫專線電話，還沒來得及填寫相關紀錄，電話立刻又響起，工作人員忙得都沒時間吃飯，自5月23日開始起一週已服務約140人次。

社會處表示，雖然部分志工在得知是協助疫情服務工作時而有所顧慮，但屏東縣政府基於保護志工的安全，除全員皆完成三劑疫苗施打，及投保志工意外團體保險外，並規劃以二線服務工作為主降低與民眾接觸的機會。

目前防疫志工持續招募中，服務地點包括屏東縣政府衛生局及各鄉鎮衛生所，主要服務項目為協助疫苗施打站事宜、包裝分送快篩試劑、電話關懷慰問等，歡迎加入行列。相關簡章請上屏東縣志願服務推廣中心網站最新訊息查詢。