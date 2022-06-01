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發燒童急診跑3醫院遭拒　潘孟安：醫護超負荷盼大眾多體諒

▲潘孟安視察兒童疫苗注射 。（圖／取自潘孟安縣長臉書）

▲潘孟安視察兒童疫苗注射 。（圖／取自潘孟安縣長臉書）

記者陳崑福／屏東報導

針對日前有家長帶著發燒孩童連跑三家醫院急診被拒，引發外界對醫護人員的誤解，屏東縣長潘孟安今（6/1）日在議會答詢時特別澄清，三家醫院或者都有不同原因無法立即收治，但同理焦慮的父母，他已要求衛生局與各醫院商討改善機制，將來醫療量能優先協助緊急個案，避免發生憾事。

潘孟安表示，孩子是父母的心頭肉，發高燒會讓孩子急如熱鍋上的螞蟻，但疫情發生2年多來，第一線醫護人員始終神經緊繃，隨著疫情上升壓力已快要炸鍋，尤其6月中旬前疫情仍在高峰期，醫護人力嚴重負荷，他希望縣民鄉親也能相互體諒。

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他說，家長帶著發燒兒童送急診被拒事件，第一家醫院當時因出現確診者清消中，無法收治，第二家醫院急診沒有兒科，第三家醫院則因急診人數眾多需要等待，過程中家長向衛生局求助，衛生局緊急協助溝通醫院安排看診，但急診護理人員去找個案時，家長已經帶孩子離開，後來知道家長自行使用塞劑退燒。

他表示，知道這件事後，要求衛生局務必從醫療量能、同理危機案件家長心情的角度，與醫院方共同討論檢討，找出好的方案。

他強調，自己日前在議會答詢時，從父母心情說明說到求診過程，對於醫院若是沒有理由拒收病患，將不是應有的醫德。他深深知道，醫者父母心，有第一線醫護人員的無私、奉獻，才能讓大眾安心抗疫，因此，在疫情嚴竣的現在，他要再一次向所有醫護、醫政人員深深感謝。

而他也對有部分長輩因遲未領到施打疫苗500元禮券，而辱罵衛生所醫護人員一事認為「不可取」，中央鼓勵65歲以上長者施打疫苗發放禮券措施延長至5月底，因各縣市衛生單位禮券需求殷切，廠商印製不及出貨略有延遲，較慢發送，民眾因此責難要做疫調、發放快篩劑、公衛宣傳的第一線醫護人員，真的不應該，他對受委屈的醫護感到十分不捨。目前禮券已陸續到貨通知民眾領取，請諒解醫護的辛勞。

最後，潘孟安舉法國作家卡謬的作品「鼠疫」為例，在疫情中可以見到人性、共難的現實，希望大家多一份體諒，行政單位也會盡力協助，大家共同守護，未來才能生活如常。

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