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照顧脊髓損傷者　黃偉哲感謝蔣揚基金會與志工無私付出

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會長期支持市府照顧台南脊髓損傷者，28日市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長陪同下，與台南市脊髓損傷者協會梁建民理事長、台南市無障礙協會林昭坤理事長共同前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會從2021年9月開始，就定期捐贈台南市脊髓損傷者居家護理包，護理包內的物資，更是由基金會依據每位脊髓損傷者需求採購，再由志工分裝，配送至台南市脊髓損傷者協會、台南市南瀛脊髓損傷關懷協會，分送給有需要的脊髓損傷者，累計已致贈442份。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也感謝蔣揚慈善基金會與志工，奉獻自己的時間，為脊髓損傷朋友無償付出，讓社會更有愛心、更溫暖，實踐社會公益，造福更多弱勢民眾。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

噶瑪噶居蔣揚基金會洛本天津仁波切致詞表示，脊髓損傷者居家護理包的捐贈，是由脊髓損傷朋友、市府社會局、基金會3方共同成就的善事，透過量身打造的物資包，協助滿足脊髓損傷朋友日常生活所需，也期待能邀請社會各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞社會各個角落。

▲台南市長黃偉哲在社會局陳榮枝局長等人陪同下，前往玉井蔣揚會館，關心志工分裝護理包情形，並獻上謝禮感謝志工無私奉獻的善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府致力於營造「有愛無礙」友善環境，社會局也持續針對障礙者的多元需求，結合公私部門力量提供各項服務，如復康巴士接送、居家服務、送餐服務、自立生活支持服務、設體適能中心，以及輔具多項社會福利等，期盼讓每一位障礙者都可享有同等的權益與生活品質。

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