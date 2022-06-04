蔡英文才肯定彰基醫護　百大名醫控「白色巨塔不要變成恐怖之城」

▲總統上午才肯定彰基醫護人員防疫辛勞，不久院內曾獲百大名醫的邱足滿po文控訴遭到欺凌，無理由的不續聘。（圖／彰基提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

總統蔡英文上午前往彰化基督教醫院，肯定及感謝第一線醫護人員的防疫辛勞，不料院內榮獲百大名醫的皮膚科永久主治醫師邱足滿在臉書po文，發表一封公開信難過陳述，她付出四分之一世紀的青春與熱忱，前幾天竟收到院方沒有理由的不續聘通知書，令她感到非常震驚與不解，她還舉出院內還有2名名醫受到同樣欺凌對待，她只盼望彰基這座白色巨塔，千萬不要變成白色恐怖之城，彰基對此不予回應。

邱足滿在臉書發表一封公開信，給彰化基督教醫院同仁、彰化基督教醫院董事會以及親愛的病人。

邱說，從1997年7月10日開始到彰基服務，後來在師長前輩們的指導下順利考取皮膚科專科醫師，也兢兢業業持續擔任主治醫師的工作，並專注在免疫皮膚病的發展，不料在2022年7月10日連續服務滿25年之際，被沒有合理的不續聘，企圖躲避只差10天就滿25年的退休金。

▲曾獲百大名醫的邱足滿po文控訴遭到欺凌，無理由的不續聘。（圖／邱足滿臉書提供）

公開信還略述25年來在各個面向的努力，包括醫療服務：專注於照護嚴重藥物過敏、免疫相關的皮膚疾病、癌症治療引起之各種皮膚不良反應、罕病等，備受患者和院內同仁肯定；研究與論文寫作方面：和很多專家合作出版多篇論文並指導住院醫師們完成論文寫作，也和院內院外專業人士共同做醫學研究，更是彰化醫學雜誌論文審查委員之一。

在教學部分：榮獲院內9年優良臨床教師殊榮、2019年取得教育部部定助理教授、在台灣皮膚科學會擔任或曾擔任年會學術討論會之座長、皮膚醫雜誌論文審查委員、皮膚科專科醫師考試出題及口試委員、皮膚科醫學會倫理與法律委員會委員，2009年還被商業周刊推薦為百大名醫。

然而，她卻在5月30日收到醫院人資之「契約期滿通知單」，單位主管事先完全沒有和她溝通不續約的理由，她努力想與人資單位或主管主任討論，但都不接電話，也不回覆email，同樣受到這種欺凌對待，還有前副院長陳堯俐醫師，以及肝移植大師柯志燃醫師。

邱足滿認為，難道是去年底彰基解聘案曾上媒體，而她正是事件當事人之一的太太，事後被秋後算帳嗎？即使後來她被迫調動其他分院，減少門診，她也沒有自提辭呈，仍然認真的在兩個分院門診，提供醫療服務。

疫情爆發正屬高原期，中南部確診病人爆量，醫院工作人員壓力都很大，沒想到服務25年的醫院，竟然用不當解聘的方式對待她和其他醫師，難道，私人財團法人醫院就可以恣意妄為欺負弱小員工？只因為主治醫師不受勞基法保障？

最後，她只盼望彰基這座白色巨塔，千萬不要變成白色恐怖之城，並祝福彰基在1986年蘭大衛醫師創立彰化醫館的初衷，他日得以再度彰顯，醫院可以合理地對待認真服務的醫師。