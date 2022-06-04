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斯洛伐克聯合訪問團明抵台　晉見蔡英文、訪高雄深化城市交流

▲▼斯洛伐克國旗。（資料照／達志影像／美聯社）

▲斯洛伐克國旗。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長聯合訪問團5日上午6點多抵台。外交部日前說明，訪團此行將晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人，更將前往高雄拜會市長陳其邁，更展現民主盟友不遠千里相互扶持的堅定力量。

外交部說明，勞倫契克偕國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，訂於6月5日至10日以外交泡泡方式聯合組團訪台，以推動台斯國會及城市交流，並深化兩國經貿及科技等各領域合作關係。

此次訪團成員包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）議員、齊阿克（Miroslav Ziak）議員、史丹奇克（Andrej Stancik）議員，以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等官員，為兩年疫情以來斯洛伐克國會領袖及重要行政首長首度聯合組團訪問我國，充分顯示斯洛伐克政府不論中央及地方對於拓展台斯兩國關係及深化雙方情誼的高度重視。

訪賓此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等；游院長及吳部長將分別設宴款待。訪團行程亮點包括吳部長將頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基友台小組主席，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。其他行程包括中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴省長與陳市長簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀相關市政建設。

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