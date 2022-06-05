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蔡英文7日接見斯洛伐克訪團　將就兩國經貿、科技合作交換意見

▲▼總統府歡迎斯洛伐克訪團。（圖／總統府提供）

▲總統府歡迎斯洛伐克訪團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團於5日早上抵達台灣。總統府發言人張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文將在6月7日上午於總統府接見訪團，就深化兩國經貿及科技等各領域合作關係交換意見。

有關本次訪問團成員，是由斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、斯國國會友台小組主席歐舒斯基議員（Peter Osusky），及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。訪團成員另包括：外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市瑞哈市長（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成員。

張惇涵表示，去年9月時，斯洛伐克從1萬加碼到16萬，捐贈疫苗予台灣的溫暖情誼，相信台灣人民仍猶記在心，此行是繼去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，再次有斯國訪問團來台。

張惇涵說，這更是全球疫情蔓延兩年多以來，斯洛伐克國會領袖及重要行政首長首度聯合組團訪台，不僅展現台斯友好關係持續深化，也充分彰顯斯洛伐克從行政部門到國會部門、從中央到地方，對於深化台斯合作連結的高度重視。

張惇涵表示，訪團成員也皆是堅定挺台的「台灣好朋友」，勞倫契克副議長、歐舒斯基主席，長期不遺餘力推動友台決議案。去年，斯洛伐克國會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案；今年則更是在外交、衛生及歐洲事務三個委員會，一週內連續通過3個支持台灣參與WHA的決議文；而去年斯洛伐克捐贈台灣疫苗，更是有賴勞倫契克副議長及歐舒斯基主席的大力協助。

張惇涵表示，德若巴省長擔任國會議員期間，即曾經3次訪台，此行則是第2度以省長身分來訪，德若巴過去曾協助推動 「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。

張惇涵強調，期盼此行讓台灣與斯洛伐克「善的循環」生生不息，並透過此行的深入交流，持續深化台灣與斯洛伐克的緊密夥伴關係，除了同心攜手抗疫，也共同團結合作，提升全球民主的韌性。

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