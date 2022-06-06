無敵星星會失效！莊人祥曝「國內二度感染」人數

記者李佳蓉／台北報導

指揮中心先前曾說，確診康復的3個月等於吃到「無敵星星」。但在今（6）日疫情記者會中，發言人莊人祥證實，自2020迄今，系統統計有兩次確診紀錄者共有1212人，至於二度染疫的症狀是否比較輕，他說「目前還沒有定論」。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日記者會中，有媒體詢問指揮中心是否有統計多少人二次確診？相較於第一次確診，是否觀察到有症狀差異？莊人祥回應，從2020開始系統有兩次確診紀錄者共1212人，「至於在目前文獻上有人在說可能感染第二次會比較輕，但事實上目前還沒有定論。」只知道第一次感染最常見症狀為咳嗽，第二次為發燒，嚴重程度可能須等後續研究評估。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞先前在記者會上曾經說明，已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，坊間有些說法「當成獲得無敵星星，三個月內具有一定程度免疫力」。不過，羅一鈞也強調，「無敵星星」一說絕非鼓勵民眾涉險染疫，尤其慢性病患要特別小心，更自曝「像我本身有糖尿病」，一旦染疫都更容易併發中重症。

羅一鈞指出，打疫苗才可能會比先前獲得更多的保護力。而針對哪些族群更有機會二度染疫？羅一鈞表示，目前雖無特定對象更加容易，但「常接觸不特定人士、易暴露病毒風險下的人」，染疫風險本來就會比較高。不過他也說明，觀察新冠肺炎，無論是Delta或Omicron，第二次確診後的症狀會比前一次更加輕微，多半屬於很輕微或無症狀。