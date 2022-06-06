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錄音檔羅生門！王婉諭批新北5疑點已讀　「別讓家屬受無謂折磨！」

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔。（圖／記者陳以昇攝）

記者杜冠霖／綜合報導

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。對此，立委王婉諭表示，新北市府至少有5點質疑沒有回覆，且市府強調「隱私」而未提供局處橫向聯繫音檔，「根本是胡扯！公務員以公務電話處理公務是公權力行使，怎麼會有隱私權的問題。」

王婉諭表示，失去至親的痛，是難以言喻的。對於家屬們來說，無論多少的想念都不能讓失去的親人重生，而家屬想要的，只是一個真相罷了。這幾天恩恩爸不斷地透過社群平台、媒體呼喊，卻屢遭攻擊和質疑，讓自己相當氣憤，「因為我看到的，無非是一位失去孩子的父親，奮力想尋回過程中遺失的片段，讓同樣的悲劇，別再發生在其他人的身上。」

王婉諭批評，更氣憤的是，事發至今已經一個多月，行政部門不願意積極應對，仍選擇以拖待變，讓精疲力竭的家屬必須四處奔走。

對於恩恩爸與新北市府之間的爭議，王婉諭指出，恩恩爸一直希望政府能夠公開通話紀錄與錄音內容，想知道究竟是在家屬跟地方衛生局、消防局之間，還是消防局、衛生局、醫院跟 1922 橫向聯繫之間，究竟是哪個環節出了問題，究竟是哪個 SOP 導致了這些不效率。

王婉諭表示，根據目前的資訊，新北市政府至少有5點質疑無法給出明確回覆：

一、為什麼事發當下，將近 20 分鐘都無法打通衛生局的電話？

二、為什麼連消防局都要像一般民眾一樣打外線電話，沒有緊急聯繫管道？

三、為什麼侯市府聲稱東西已經「準備好了」，給出的卻只是譯本而非音檔？

四、為什麼音檔只能在現場聽，不能複製回家？事後還放話說是家屬拒聽？

五、侯市府強調的隱私問題，法源究竟是什麼？政府資訊公開法可以這樣曲解嗎？

王婉諭表示，家屬的訴求相當明確，回應這些並不難，但新北市政府的態度卻是一再的敷衍與塞責。這幾年來的重大社會事件，我們都一再強調政府應該站在家屬的立場思考，不要再用冷冰冰的制度傷害家屬，但侯市長及其團隊，顯然都欠缺這層認知。

王婉諭指出，家屬因為難以承受事發當天的悲痛，不希望在陌生、冰冷的政府機關聽音檔，希望可以複製一份卻被拒絕，事後政府就對外放話說是家屬拒聽，新北市政府的做法，顯然完全沒有考慮到受害者家屬的心情。

對於錄音檔爭議，王婉諭表示，新北市政府後續還一再拿出個資法、政府資訊公開法，試圖強調這是考量到「隱私」因此無法提供局處之間橫向聯繫的錄音檔，「這種說法根本是胡扯！法界專家近來也紛紛點出，公務員以公務電話處理公務，這是公權力行使，怎麼會有隱私權的問題。」

王婉諭指出，《政府資訊公開法》第 18 條寫得很清楚：「對公益有必要或為保護人⺠生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限」而過去高等法院（105年度訴字第126號）也有判例指出：「公開資訊本身即可達監督政府行政所增進之公共利益，核不構成政府資訊公開法第18條第1項第6款侵害個人隱私而應不予提供之情形。」

王婉諭表示，新北市政府提供錄音檔，不僅是為了讓家屬釐清過程，更重要的是有助於避免未來重蹈覆徹，顯然符合增進公共利益的要件。今天，恩恩爸已經再度赴消防局聆聽完恩恩媽與局處之間的錄音檔，但卻仍無法取得局處橫向聯繫的錄音檔。

王婉諭呼籲，新北市府別再胡扯，別讓家屬們再承受這些無謂的折磨，「我會跟恩恩爸媽站在一起，除了查明真相之外，我們更要找出流程中的問題，讓這樣的悲劇不再發生。」

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