全台6319校停課食材打水漂　黃國書要求團膳業者納入紓困

▲無黨籍立委黃國書召開「校園停課，團膳業不用紓困嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委黃國書6日表示，行政院近期提出新一波振興紓困方案，受惠產業包含餐飲業、會展業、觀光業、交通運輸業、藝文業，然而多所學校及幼兒園臨時停課，導致準備好的食材打水漂，6月已有6319校受影響採用遠距教學，希望教育部能將團膳業者納入本次紓困的名單。

黃國書上午偕同中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信在立法院召開「校園停課，團膳業不用紓困嗎？」記者會，並邀請教育部國教署學務校安組副組長陳錫鴻與會。

黃國書說，今年3月受到國際原物料價格飆漲，台灣物價漲聲不斷，團膳業者面對物價飛揚，午餐價格仍須配合縣市政府，盡量使用國產食材、顧及學童的營養，在多重限制下營運本就困難，業者只能精打細算小朋友交的每一元營養午餐費。

黃國書指出，國內疫情從4月逐步升溫，多所學校及幼兒園臨時停課，導致準備好的食材打水漂，6月已有6319校受影響採用遠距教學，近6成學校受到影響，業者配合政府防疫政策停餐，除了收益減少外，停餐期間業者還須負擔管銷費用。

黃國書認為，隨著遠距課程不斷拉長，團膳業者的壓力持續加重，教育部的紓困不應遺漏團膳業者，而且今年的情況不同於去年，去年是全國全面停止實體課程，今年則是不同地區、不同學校、不同班級，間歇性停課，紓困措施可以調整，但是絕對不能遺漏。

黃國書也說，在食材補助方面，去年是在發布全國停課時已備的食材損失，政府會補助學校依契約補償業者，然而今年4月每天都有不同數量的學校、班級停課，業者每天都可能承擔難以預測的食材損失，補償也應從寬補助。

陳明信要求，教育部應該依照「學校外訂盒(桶)餐採購契約」第17條第10點規定，「因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限」。

對此，陳錫鴻回應，學校辦理午餐，要保障學校也保障團膳業者，雙方有簽訂午餐採購契約，非歸責於廠商部分，學校應補償廠商增加的必要費用，視情形也可延長履約期限，教育部會督導地方政府協助學校依合約履行。

▼無黨籍立委黃國書。（圖／記者屠惠剛攝）