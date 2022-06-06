外地曾染疫女遊基隆突胸悶陷昏迷！　警一路開道送醫

記者郭世賢／基隆報導

新竹一名徐姓男子，端午假期跟家人到基隆遊玩，逛廟口時，曾經染疫的母親突然胸悶暈倒，家屬情急之下，看到前面路口警員正在執勤交通崗，立刻上前請求協助，基隆警第一分局警備隊副隊長張錦堂騎警用機車一路鳴笛開道，4分鐘內把人送到醫院急診室就醫。

▲外地曾染疫女遊基隆！突胸悶陷昏迷，警一路開道送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第一分局表示，警備隊副隊長張錦堂4日晚上7時許在於愛一、仁二路口，執行假日交通整頓勤務時，見徐男神情慌張的走向他表示，「警察先生，車內有一位昏倒，可能要送醫院，可以幫我們開路嗎？我們外地來的不認識路！」

副隊長張錦堂立即駕駛警用機車一路鳴笛開道，當時適逢端午節連假，路上車流量大，路上停等紅燈及行進間之車輛，聽到警笛聲則紛紛讓道，使警車在4分鐘內，引導民眾到達部立基隆醫院急診室就醫。

▲基隆警備隊副隊長張錦堂騎警用機車一路鳴笛開道。

抵達醫院後，徐男向警方表示，他們全家利用端午假期，從新竹來基隆遊玩，逛廟口夜市時，媽媽突然感到胸悶並吸不到氣，因不認識路，看到路口有警員值勤，立即下車請求警方協助，經警方協助下，讓媽媽能迅速就醫，頻頻向警方道謝。



基隆警第一分局呼籲，如發現有緊急危難情形，可立即撥打119救護專線，或撥打110由警方協助處理，以提升救援速度，守護民眾安全。

▲警車開道在4分鐘內，抵達部立基隆醫院急診室就醫。

▲基隆警第一分局警備隊副隊長張錦堂。

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