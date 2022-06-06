「斯洛伐克訪台見證中國謊言」　蘇貞昌：一直用政治問題阻擋台灣

▲行政院長蘇貞昌接見斯洛伐克訪團。（圖／記者陶本和翻攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團時表示，中國一直用政治問題阻擋台灣加入世界衛生大會（WHA），都是無理的，而所謂的照顧台灣人健康，訪團本次訪台也親眼見證，中國講的是謊言，不是事實。

蘇貞昌致詞時表示，台灣成功對抗疫情，同時疫情嚴峻時，可以創造出11年來經濟成績最好，也願意為世界做出貢獻，並跟世界理念、價值相同國家，彼此之間經由互動，對兩國互惠互利，有更緊密的關係。

蘇貞昌說，台灣跟斯洛伐克之間，這段時間有非常多互動，好比國發會去年10月組成66人訪團到斯洛伐克訪問，並且有非常好的互動，受到很好的接待跟重視；而斯國的經濟部次長也不畏中國打壓，搭乘行政專機直飛台灣，跟台灣有很好互動，就經貿方面做了很多重要簽署協議。

談及世界安全議題，蘇貞昌表示，獨裁專制的俄羅斯入侵烏克蘭，造成很多人民流離失所，很多人逃難到斯洛伐克，而有鑒於斯洛伐克收容烏克蘭人民，台灣則提供物資，很感謝在大家支持下，協助台灣350噸相關物資，送到烏克蘭給需要且受苦受難的人民。

在中國問題上，蘇貞昌說，台灣在總統蔡英文領導下，發展科技經濟照顧國人，而中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHA，都是無理的，所謂照顧台灣人健康，訪團這次來台灣親眼見證，中國講的是謊言，不是事實。

布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）則表示，要特別讚許台灣防疫成就，並支持台灣加入世界衛生大會，因為疫情不是政治議題，任何有意願、有能力貢獻，全世界都要參加世界衛生大會。

對於本次行程將赴高雄，與高雄市長陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會，德若巴說，他自己的政治生涯比較奇特，在中央擔任國會議員後，才到地方政府做事，如果可以就近第一線照顧民眾非常值得，他喜歡現在這份工作，更勝於舊的工作。

德若巴說，他非常期待跟高雄簽署夥伴協議，他跟高雄之間合作，可以在科技教育上緊密合作，希望跟高雄之間有更多學生交流。

隨後，蘇貞昌也特別向斯洛伐克訪團介紹高雄與陳其邁。他說，高雄是台灣非常重要的城市，人口有200多萬人，非常漂亮有很大港口，陳其邁是有潛力的政治家，跟德若巴一樣當過國會議員。

蘇貞昌表示，陳其邁這次要當選市長之前，他就是行政院的副院長，在當選市長後，對於高雄建設大力突飛猛進，有很好政績受到人民歡迎；他更稱讚德若巴很會選夥伴城市。