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共機危險攔截！飛南海上空　對澳洲P-8巡邏機「施放鋁塊」

▲▼P-8海神式海上巡邏機,P-8A。（圖／路透社）

▲P-8海神式海上巡邏機。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

澳洲國防部部長馬勒斯（Richard Marles）5日表示，中國一架殲-16戰機飛至南海上空，攔截澳洲皇家空軍（RAAF）P-8海神式海上巡邏機，共機近距離釋放干擾彈後，又加速繞到前方，釋放一綑含有小型鋁塊的鋁絲，「其中一些被吸入P-8的引擎內，顯然非常危險。」

馬勒斯說，P-8在南海國際空域實施例行偵察任務，卻遭遇危險攔截，「對P-8戰機及其機組人員構成安全威脅。澳洲政府已經針對此事，向中國政府表達擔憂。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也表示，澳洲經常在南海執行偵察任務，也一向遵守國際法，在國際水域及空域，行使自由航行與飛越權，他如今已透過「適當管道」向北京表達關切。而中國駐澳洲大使館尚未回應此事。

《衛報》報導，此事件發生於5月26日，距離澳洲聯邦大選僅過去5天，也正值澳中關係的關鍵階段。隨著坎培拉政黨輪替、改由工黨執政，兩國不斷升溫的緊張關係似乎出現潛在轉機，儘管目前尚未出現實質性的政策改變。

今年2月，澳洲另一架P-8戰機在北方海域上空飛行，卻遭附近的解放軍軍艦以雷射光照射。澳方指控，此舉嚴重危害人員安全，必須予以強烈譴責。

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