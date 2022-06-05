比殲-16好開　殲-20飛官：空中開炮化身戰鬥員跨越困難

▲殲-20飛行員：相較於殲-16，駕駛殲-20相對簡單，但在空中武器使用上卻複雜，從一個駕駛員變成一個戰鬥員跨越困難。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸首款隱身戰機殲-20已正式入列5年，解放軍空軍一級飛行員親自現身說法指出，駕駛殲-20要比殲-16輕鬆，但使用空中武器卻比較複雜，接收多種信息後必須對數據進行處理，需具備一定的態勢感知能力。也就是說，飛行員要從一名戰機駕駛員變成一名戰鬥員，這方面的跨越較為困難。

《央視》報導，陳瀏為大陸空軍某試訓基地副站長，也是通飛殲-20、殲-16、殲-10C的飛行員之一，2019年國慶閱兵曾駕駛殲-20戰機飛過天安門廣場，2021年再次奉命參與慶祝中國共產黨成立100周年大會空中梯隊飛行表演。作為從航空兵部隊一步步蛻變成四代機飛行員，他僅花2年就完成三型新機改裝。

陳瀏表示，三機通飛並不是數字1到3的簡單疊加，過程中曾經歷過液壓系統發生故障等險情，每一次都是生死考驗。他回憶，某次試驗任務駕機飛離機場200公里後，座艙內「液壓低」的告警聲驟然響起，萬米高空中冷靜分析故障原因，一邊摸索故障條件下戰機操作方法，一邊修正航向對準跑道減速，最終將戰機安全降落在跑道上，避免掉了機毀人亡的重大危險。

公開報導顯示，殲-20隱身戰機於2021年在珠海航展上攜帶兩台尾噴口擁有鋸齒設計的國產新型引擎渦扇-10C進行飛行表演，正式對外官宣配裝「中國心」。陳瀏指出，推力對於飛機增速和做機動動作都至關重要，而換裝國產心臟後的戰機明顯推力較大。

陳瀏進一步表示，相較於殲-10C、殲-16，其實駕駛殲-20來說相對簡單，但在空中武器使用上卻較為複雜，過程要接收很多信息，這些信息經過處理之後反映給飛行員，飛行員要對這些畫面、顯示、數據進行處理，也就是具有比較好的態勢感知能力。陳瀏說，「總之，殲-20好駕駛，但不好駕馭。」飛行員相當於從一個駕駛員變成一個戰鬥員，這方面跨越比較難。

▼網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）

對於陳瀏上述的說法，有軍迷認為此時殲-20雙座型的出現便能獲得很好的解決辦法。傳出已在2021年完成首飛的殲-20雙座型，被外界普遍認為，該機未來在戰場讓，將利用全面的作戰性能指揮第四代戰機以及「忠誠僚機」無人機，甚至包含地面海上作戰單元協同作戰，當然增加一名後座艙飛行員後，便能負責空中作戰的指揮控制以及目標分配、指示。