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印太經濟架構「沒台灣」　江啟臣：蔡英文刻意忽略國際現實

▲▼江啟臣質疑，蔡政府刻意無視國際政治的現實。（圖／江啟臣臉書）

▲江啟臣質疑，蔡政府刻意無視國際政治的現實。（圖／江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

美國拜登（Joe Biden）政府主導的「印度太平洋經濟框架」（IPEF）預計有日本、韓國、澳洲在內約10個國家參與，但美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日證實台灣沒有被涵蓋在內。對此，長期關注外交發展的國民黨立委江啟臣表示，蔡英文刻意忽略國際現實。

江啟臣23日透過臉書表示，蔡政府一再對內宣傳台美關係關堅若磐石，但看來根本不敵美國的「一中政策」堅若磐石。

江啟臣指出，美方近來不斷強調美國政府對台的基本政策，亦即台灣關係法、美中三公報及六大保證下的一個中國政策，美方不希望看到片面改變現狀，不希望見到軍事侵略，但從頭到尾堅守「一中政策」，因此，談好的對台軍購延宕或喊卡，挺台參與WHA僅止於聲明，現在印太經濟架構又被排除在外，這是蔡政府所謂台美關係史上最佳？

他認為，蔡政府的國安局長說美國對台戰略是「安全上清晰、政治上模糊」，如今看來恐怕是對美國對台政策的錯誤理解，美國政治上支持台灣不以國家身分參與國際組織，外交主權上承認的是中華人民共和國，當對台的各項支持遇到一中政策，也幾乎是口惠居多，簡言之，美國藉由主權清晰避免直接與中共衝突，透過軍事安全上的模糊，讓中共不敢輕易犯台，這就是我所謂的「政治主權清晰、軍事安全模糊」，藉此換取其最大的國家利益。

江啟臣分析，蔡英文政府刻意無視國際政治的現實，一再選擇性理解進行大內宣，對於質疑或提醒動輒指為唱衰甚至扣紅帽，到底是不願面對國際現實還是只會自吹自擂？蔡政府的台美關係難道是在深化內宣、虛化關係、霧化問題？

江啟臣呼籲，此刻蔡政府除了表達遺憾以外，也應對美方的決定表達嚴重的關切，我國半導體技術及產業在全球產業鏈優勢無需多言，俄烏戰事爆發、美中競合下，也未能掌握契機，政府沒有利用自身的優勢和國際情勢變化來強化台美合作，反而讓美國對台軍售喊停、印太經濟架構又被屏除於外，

此外，江啟臣也說，爭取加入CPTPP或與美日的雙邊貿易協定更是看不到真進展，一再大內宣只是讓國人期待一再落空，蔡政府必須深切檢討對外戰略與政策，靈活運用台灣優勢與國際情勢，設法找到更多創新與突破，才能突破枷鎖及限制。

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關鍵字：

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