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拜登瞄準中國　要海軍學院1200畢業生「確保南海航行自由」

▲▼美國總統拜登27日出席於馬里蘭州安納波利斯舉行的美國海軍學院畢業典禮。（圖／路透）

▲美國總統拜登27日出席於馬里蘭州安納波利斯舉行的海軍學院畢業典禮。（圖／路透，下同） 

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登（Joe Biden）27日於美國海軍學院畢業典禮上致詞，指出中國國家主席習近平曾說「獨裁將統治世界」的想法錯誤，更以三軍統帥的身分告訴1200名海軍畢業生，未來10年將是本世紀決定性的10年，他們的使命是「確保南海航行自由」。

根據路透報導，拜登總統27日前往馬里蘭州安納波里斯（Annapolis）海軍學院，對著1200名即將畢業的軍校學員說，他們將在面臨全球性挑戰、美國與世界歷史都處於重要轉折之際服役，有職責在如今充滿不確定性的局勢中，協助維持穩定，「我們期盼你們能確保美國人民的安全。」

▲▼美國總統拜登27日出席於馬里蘭州安納波利斯舉行的美國海軍學院畢業典禮。（圖／路透）

▲拜登期盼這群畢業生成為美國捍衛民主的力量，確保「南海的航行自由」。（圖／路透）

剛結束亞洲行的拜登表示，這群畢業生將成為美國在印太海上戰略地區，應對當地自然、人道主義災害的前沿力量，「（你們）將捍衛國際航道規則，保障印太地區自由開放的未來，確保南海與其他區域的航行自由，保持海上通道的開放與安全。」

拜登接著指出，美國正在經歷一場專制與民主之間的全球競爭，習近平在選舉之夜祝賀他當選的那通電話中重申，「民主體制無法在21世紀持續下去。獨裁政治將統治世界。為什麼？因為民主講求共識，達成共識需要時間，但時間並不充裕。」拜登直言，習近平的想法是錯的，他勉勵這些即將受階的海軍畢業生成為民主的捍衛者。

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