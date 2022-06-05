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台南做工行善團端午連假不間歇　 持續修繕傳溫情

▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午佳連假，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，短暫放下與家人團聚的時刻，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。

3日逢周日且又是連續假期，許多便當都休息不營業，於是大台南總工會陳美靜副理事長、沈坤海監事會召集人及溫金輝理事，前往修繕處提供午餐並慰勞辛苦的志工。▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於官田區66歲的案主，因疾病關係長年需洗腎，長期以來只能依靠低收津貼維持生活。案主目前獨自居住於祖厝平房，但所居屋瓦已老舊，漏水嚴重導致室內天花板隔間腐爛，但礙於經濟無力自行修繕。勞工局「做工行善團」獲報後，已於端午節3日由泥水志工進行屋頂老舊紅瓦的拆除及更換，官田區公所團隊也帶飲品前往修繕現場慰勞志工夥伴。後續將再汰換老舊電線、更換照明及隔間裝潢和室內油漆美化施工，協助提升案主舒適的生活空間。

▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井區的陳姓案主平時因照料高齡母親和生病的兒子未就業，家中經濟來源全靠太太從事臨時工所得，所居房屋為老舊平房，屋瓦有漏水問題，屋內木製天花板已損壞坍塌，門窗亦有壞損，但因經濟能力有限無力自行修繕。在「做工行善團」獲報後已於前幾日由鋁製品志工完成損壞之鋁門窗汰換；2日由泥水志工拆除坍塌之木製天花板，住在當地的大台南總工會溫金輝理事帶來芒果冰給志工夥伴打氣消暑。5日由電氣志工接力完成客廳、臥室電線配置施工，希望早日完成修繕幫助案家提升居住品質。

▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳營區的低收入戶黃姓案主一家，所居房屋為老舊平房，房舍窗台門板已老舊滲水，目前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳。經過日前「做工行善團」的接力，目前已由鋁製品志工完成老舊窗戶(紗窗門)的汰換；電氣志工完成老舊電線汰換、化糞池埋設及照明安裝；木工志工則完成室內輕鋼架、隔間及廚房(衛浴)等塑膠天花板施工；油漆志工於4日進行浴室防水工程；5日由泥水志工接續完成廚房牆壁磁磚的安裝。

▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」志工行善腳步不停歇，3天連續假期，每天都有志工挽起袖子帶上工具，前往弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」志工不僅週末假日會出勤，因應特別需求，在平常日也經常放下本身賺錢工作，前往案家幫忙，只為能立即解決弱勢家庭的困境。志工們彼此接棒不辭辛勞的精神，即便在疫情嚴峻的處境下，也都做好防疫持續幫助弱勢家庭房屋修繕，未見夥伴們怯步和停歇腳步。市長黃偉哲更加肯定及感謝「做工行善團」的夥伴們，在這樣溫馨團聚的端午佳節仍辛勤為公益付出，暖心的舉動帶給社會滿滿的正能量，讓善的種子散發到需要的地方，共創溫暖有人情的「希望家園」。

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