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端午連假永康警查12起酒駕　8人公共危險移送

▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局端午節連續假期，白天規劃交通安全疏導崗，夜間規劃取締酒後駕車、防制危險駕車及區域聯防等專案性勤務，至4日止已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。

▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭表示，除於端午節連假前1日超前部署交通疏導勤務，日間在永康、大灣2處交流道、台20線及台1線等重要路口，合計14處，實施交通疏導，對於交流道周邊進行嚴密車流監控，如因匝道儀控回堵，立即疏導車流改道，遇有交通事故則立即排除，減少交通壅塞，橫向聯繫配合交通警察大隊及大臺南智慧交控中心，監看轄區車流動態，遇有交通壅塞或事故發生即時通報疏處，並透過警廣電台強力播報最新路況訊息，提醒用路人及早改道通行，以減少交通壅塞事件發生。

▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另治安防制方面，更是加強夜間專案性勤務，連續規劃3天，運用組合警力，結合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式，並針對有治安熱點採跨區域聯合威力巡邏，聯外道路守望，提高見警率，除展現威嚇作用，以防止犯罪入轄，更破獲毒品3件3人、竊盜3件3人、通緝犯2人，有效維護治安。

▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民呼籲，端午節連假還有1天，民眾外出旅遊要耐心駕駛，保持行車距離，遵循員警指揮，注意交通安全，不要酒後駕車，對於發現可疑人士與物品隨時向警方聯繫，防止被害事件發生；另防疫亦不鬆懈，請大家遵循中央流行疫情指揮中心公布之防疫指引，落實相關防疫措施，除保護自己也保護家人，共同守護國人健康安全。

▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局端午節假期，2天已查獲酒後駕車計12件，其中涉及公共危險罪8件，端午節期間轄內無交通壅塞及危險駕車等報案情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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