西南風帶來水氣　台南3大水庫蓄水略有提升

▲台南市端午假期受西南風影響，有間歇陣雨及局部短時大雨發生，統計端午連假前2日為曾文、烏山頭、南化3大水庫增加約760萬噸蓄水量。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依中央氣象局預報顯示，台南市端午假期受西南風影響，4日有間歇陣雨及局部短時大雨發生，統計連假前2日為曾文、烏山頭、南化3大水庫增加約760萬噸蓄水量，市長黃偉哲提醒民眾，近期天氣不穩定，外出請務必記得攜帶雨具。

水利局表示，4日最大累積雨量位於官田區81.5毫米、其次為玉井區80毫米，最大時雨量為東山區50毫米，最大10分鐘雨量為歸仁區17.5毫米，無積淹水災情傳出。提醒民眾5日西南風仍會持續帶來水氣，仍要留意類似的短時大雨影響。

另受惠於西南風帶來的水氣，統計連假前2日曾文-烏山頭水庫蓄水量由2.68億萬噸（蓄水率45.65%），提高至2.74億萬噸(蓄水率46.54%)，蓄水量約增加600萬噸；南化水庫蓄水量也由8264萬噸（蓄水率92.49%），提高至8425萬噸(蓄水率94.29%)，蓄水量約增加160萬噸，各大水庫上游持續入流中。目前台南3大水庫合計增加約760萬噸蓄水量，約為8天之民生及產業用水量，水利局強調，目前台南水情雖然穩定，但仍不敢掉以輕心，也請民眾持續節約用水。

水利局最後表示，汛期間水利局隨時天氣守視，提高警覺因應可能狀況，同時籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。