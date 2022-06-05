快訊／台南市救護車執行搶救勤務遭撞側翻　3人送醫

▲台南市消防局仁德分隊救護車執行緊急搶救勤務，在前往現場途經歸仁區中山路三段高鐵橋下，與1轎車擦撞，造成救護車翻復，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局仁德分隊救護車，5日上午11時19分許，據報執行1起民眾OHCA緊急搶救勤務，在前往現場途經歸仁區中山路三段高鐵橋下，與1轎車擦撞，造成救護車翻復，車上2名救護員及對撞轎車上1名女客，分別受傷送醫，肇事原因及相關責任由歸仁分局警方調查中。

台南市消防局指出，5日上午11時19分許，台南市消防局仁德分隊救護車據報出勤執行歸仁區大廟六街68巷1起急病OHCA救護案，在前往現場途中，於歸仁區中山路三段高鐵橋下與轎車擦撞，救護車側翻，造成車上2名救護員受傷。

消防局據報馬上派遣後甲分隊救護車前往OHCA救護案現場，另派遣歸仁中隊及歸仁分隊車組，崇善分隊救護車前往車禍現場協助，警方也通報歸仁分局警方前往查處。

據初步了解，現場有4人受傷，均未受困，肇事轎車駕駛人受輕傷不送醫，另車上1名20多歲女客及2名救護員分受擦挫傷等，幸好意識清楚，救護車將女子送奇美醫院，2名救護員送成大醫院救治。另外現場有漏油油漬，另請環保局協助清理中。

台南市歸仁分局案發後立即派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，肇事原因及相關責任由警方調查中。