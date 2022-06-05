台南社會局愛心餐食補給站暑假啟動　弱勢學童憑券四大超商可兌換

▲台南市社會局愛心餐食補給站計畫啟動，暑假期間預計將發放42000張餐券，弱勢學童憑券四大超商可兌換美味餐食。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

暑假將屆，黃偉哲市長為確保弱勢家庭之學童不因暑假學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局辦理愛心餐食補給站計畫，暑假期間將發放42000張餐券，預計有1000名弱勢家庭學童受惠，學童可憑券至台南市統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商門市兌換各類美味餐食，提供兌換方便性及選擇多元性。

黃偉哲市長表示，台灣的超商門市密度是全球前3名，屬於台灣特有的優勢，愛心餐食補給站計畫與統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商合作，透過全台南907家的服務門市，兼顧便利性及餐食選擇性，讓孩童能夠自由選擇健康餐食。黃市長也特別感謝嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教基金會及國際興業公司捐助台南市社會局愛心餐食補給站計畫，嘉惠許多弱勢家戶兒童，也期待有更多熱心企業、團體等共襄盛舉，幫助更多台南市的弱勢族群。

社會局表示，愛心餐食券發放對象是經社會局社工評估有需求之弱勢學童，每張餐券面額60元，可兌換66元之餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，自2022年7月1日起可至4家超商兌換，並持續至8月29日，提醒台南市持餐券之學童，務必於暑假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。

黃偉哲市長為提供弱勢民眾更便利的福利服務，責成社會局積極設置實物愛心銀行，實物愛心銀行平時除提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資外，亦會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結社會資源給予協助。實物愛心銀行物資來源多來自熱心企業、社會團體及善心人士所捐贈之物資，今年1至4月份社會局已收到市價逾新臺幣504 萬餘元之愛心物資捐贈，期待有更多社會愛心人士、企業及團體共襄盛舉，幫助更多臺南的弱勢族群。有意捐贈者可逕洽台南市政府社會局社會救助科06-2995686或台南市實物愛心銀行各分行洽詢。