台南+5447　5至11歲兒童6／7校園集中接種

▲台南市長黃偉哲公布5日新增5447名COVID-19本土個案，5至11歲兒童7日校園集中接種作業開打，12日之前仍可預約打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布5日新增5447名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月4日，台南市累計確診個案人數共131588名，已解除隔離89584名、尚在隔離中42004名，5至11歲兒童7日校園集中接種作業開打，12日之前仍可預約打疫苗。

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衛生局長許以霖指出，統計6月4日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為89.9％、80.9％、1.3％、64.2％，總接種劑次438萬3384。台南市已有82932位5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率75.13％。

教育局長鄭新輝指出，為協助尚未接種COVID-19疫苗的5至11歲兒童透過校園集中接種作業接種，教育局與衛生局共同規畫9校分區校園接種站，將於6月7日至9日展開接種作業；分區校園接種站地點分別為新營區新進國小、麻豆區培文國小、安南區安順國小、北區文元國小、東區復興國小、安平區億載國小、永康區永康國小、新化區正新國小、歸仁區文化國小。

除了校園集中接種，台南市採雙軌制，台南市醫療院所BNT兒童疫苗門診6月12日前，仍有可預約名額，衛生局提醒5至11歲兒童的家長，仍可於台南打疫苗網頁預約BNT兒童疫苗或莫德納疫苗後，陪同小朋友至醫療院所接種，台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw 。