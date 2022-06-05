最新／神舟十四號成功發射！　官方11時04分宣布順利進入外太空

記者任以芳／綜合報導

大陸神舟十四號載人飛行任務，於今天北京時間6月5日10時44分準時發射升空，飛行乘組由太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲三人順利升空。大陸官媒《央視》全程直播神舟升空全過程，大陸官方也於11時04分正式宣布神舟十四號平安升空，3太空人順利進入外太空。

▲ 神舟十四號順利發射。（圖／翻攝 央視）

神舟十四號載人飛船瞄准北京時間6月5日10時44分發射，飛行乘組由航天員陳冬、劉洋和蔡旭哲組成，陳冬擔任指令長。三名太空人全部是大陸第二批航天員。其中，指令長陳冬參加過神舟十一號載人飛行任務，劉洋參加過神舟九號載人飛行任務，蔡旭哲是首次飛行。

大陸官媒《央視》直播神舟十四號發射全紀錄，太空艙即將升空之前，畫面裡不斷聽到「我是北京，東風請講，各號注意...」，為了確保所有安全條件，基地與其他點位不斷確認檢查準備情況。

神舟十四號載人飛船瞄准北京時間6月5日10時44分發射，倒數計時最後一秒即將發射，3名太空人同時揮手敬禮，接著飛船同步發射升空，巨大推進力量往外太空順利前進。大約20分鐘後，傳來升空順利好消息，酒泉衛星發射中心所有人拍手歡呼。大陸官方也於11時04分宣布神舟十四號平安升空，3名太空人順利進入外太空。

▼ 神舟十四號發射當下，3名太空人揮手敬禮 。（圖／翻攝 央視）

▲ 神舟十四號太空人抵達現場揮手致意 。（圖／翻攝 央視）

今上午7時54分，神舟十四號載人飛行任務太空人乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行，當車子抵達現場時，3位太空人們排排站向外界揮手致意，並且一起大喊「我們北京見！」

3位太空人接著抵達「太空人待命區」，指令長陳冬穿好確認所有裝備後，率先進入返回艙內，接著是劉洋、蔡旭哲。3人坐在艙內固定好位置和裝置，開始反覆和發射基地人員確認最新情況。

▲ 神舟十四號即將發射前 ，太空人做最後確認準備 。（圖／翻攝 央視）

完備就緒，3人在返回艙內安靜等待。《央視》直播期間大多是靜音模式，但每隔一段時間會聽見「東風收到、華山收到、景山收到...」等對話，發射基地和其他基地不斷重複確認訊號等檢查事務，氣氛十分嚴肅。場外所有工作人員也靜靜等待關鍵發射時刻。

至於神舟十四號這次主要任務是空間站建造階段的首次載人飛行任務，3位太空人將在軌工作生活6個月，承擔空間站建造的重要任務。在神舟十四號載人飛行任務期間，以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的中國空間站建造將全面完成，建成國家太空實驗室。