神舟十四號瞄準10時44分發射！　太空人半年任務「食物有葡萄」

記者任以芳／綜合報導

大陸神舟十四號載人飛行任務，將於今天北京時間6月5日10時44分準時發射升空，飛行乘組由太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲組成，陳冬擔任指令長。目前三位太空人已經進入太空艙，抵達外太空後將居住在核心艙並在軌駐留6個月，食物上面增加葡萄選項，讓太空人安心完成任務，中國空間站預計年底將建成國家太空實驗室。

綜合大陸官媒報導，大陸神舟十四號今天上午10點44分即將升空，外界也非常關注神舟十四號飛行乘組主要任務？大陸載人航天工程航天員系統總設計師、大陸航天員科研訓練中心研究員黃偉芬表示，「今年我們要有兩次載人飛行任務，是我們空間站建造階段的載人飛行任務。」

▲神舟十四號3位太空人已經進入太空艙。（圖／CFP 視覺中國）

黃偉芬指出，長達6個月的飛行中，太空人們（陸譯航天員）要經歷的飛行工況極為復雜，包括9種組合體構型，5次交會對接，3次分離撤離，2次轉位任務。

在這個過程中他們要進行狀態監視，必要的時候實施手控操作進行交會對接；還要首次進駐問天艙和夢天艙兩個實驗艙來完成載人環境的建立；還要在這兩個艙完成十幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作；以及日常組裝、建造、維護維修等各方面工作。

她進一步解釋，太空人要首次利用氣閘艙進行2至3次的出艙活動，是首次利用問天實驗艙的小機械臂進行出艙。後面還會用小臂和大臂的組合臂進行出艙活動。這些都是全新的狀態，對航天員挑戰很大，並且進行太空授課，開展一些其他的空間教育活動及公益活動。

▲神舟十四號太空人組員入艙前揮手，大喊「我們北京見」。（圖／翻攝 央視）

太空人執行任務的食衣住行也很重要。從神舟十三號開始提供個性化服裝給太空人，神舟十四號也比照辦理。另外，飲食安排部分，這次太空食物特地「增加」葡萄，因為吃起來比較方便，汁水不是特別多，肉質也比較密實，洗乾淨就能吃。

至於三位太空人條件如何選拔？是否能完全融入團隊合作？黃偉芬指出關鍵，「神舟十四號乘組的任務是極為複雜，應急和故障處置能力要求也比以往更高。三位航天員共性是特別認真，非常細致，愛學習愛鉆研，很有團隊精神，相容性都很好。」

▲神舟十四號太空人們依序蔡旭哲、指令長陳冬、劉洋 。（圖／新華社）

報導也形容，三位太空人有不同的特點，陳冬身為指令長，特別自信，處事很果敢，雷厲風行。經常會在訓練和實驗中提出自己的意見和建議。劉洋非常有親和力，語言表達能力很強。蔡旭哲很聰明，領悟能力比較強，對新事物新知識接受速度比較快。

大陸近年航太科技發展飛快，引起許多有志青年想加入的夢想。據了解，大陸載人航天工程辦公室已進行三批太空人的選拔，未來會選拔第四、五批。太空人隊伍建設始終要考慮國家載人航天工程總體規劃、相應任務需求以及太空人隊伍自身現狀，每隔一段時間定期選拔新的太空人加入航天隊伍中。

