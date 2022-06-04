時隔10年「她」再征太空　參與神舟14號「沙漠水下」極限訓練

記者任以芳／綜合報導

大陸載人航天工程辦公室今（4日）公布最新消息，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十四號瞄准明天6月5日10時44分發射。陳冬、劉洋、蔡旭哲3名太空人將執行神舟十四號載人飛行任務，由陳冬擔任指令長。其中，大陸第一位飛向太空的女太空人，河南姑娘劉洋再次做好準備，沙漠、水下各種極限訓練，時隔10年她將再次出征太空。

▲ 神舟十四號太空人記者見面會。（圖／翻攝 央視）

綜合陸媒報導，劉洋十年前參與神九升空，也是大陸首位飛天的女航天員，也是從神舟九號的突破空間飛行器交會對接技術到神舟十四號的建造空間站，十年後，作為神舟十四號航天員再次飛天。

劉洋和這次擔任指令長的陳冬都是大陸二批航天員，從飛行員到太空人，幾乎沒給自己放過一天假。大年三十晚上跟家人一起守歲，初一早晨又坐在書桌前開始學習。

▲ 十年前劉洋是「神九」首飛梯隊航天員。（圖／翻攝 央視）

十年前，34歲的劉洋確定為「神九」首飛梯隊航天員後，必須熟悉上千次地重復同樣的操作，默畫出無數張座艙、儀表圖、線路圖，閉上眼睛都知道按鈕的位置、形狀、顏色，準確無誤地操作。當年劉洋隨神舟九號駐留太空13天。

十年後，神舟十四號任務更加繁重，困難和挑戰遠超想象，在太空駐留時間更長，出艙活動成為常態，只有加強針對性和適應性訓練。出艙活動訓練是強大最大、訓練時長最長的訓練。其中，水下訓練最重要，單次訓練時長和強度都最大。

第一次參加艙外服水下試驗，劉洋在120多公斤的服裝中工作3、4個小時，手已經抖得拿不住筆，握不住拳。她加碼練舉杠鈴、練握力器。48小時沙漠生存訓練，頂著烈日在發燙的沙子徒步5公里，團隊友要減少裝備，劉洋堅決不肯，因為將來真正的太空出艙活動訓練，一次就要連續工作7、8個小時，必須獨立作業，不能麻煩隊友。

▲ 神舟十四號太空人陳冬。（圖／翻攝 央視）

同樣是參與神舟十四的太空人陳冬，2010年5月成為大陸第二批航天員。2016年10月17日參與神舟十一號飛船進入太空任務，與景海鵬一起完成33天的太空出差，陳冬積累了不少的太空經驗和考驗。

相比神舟十一號任務，神舟十四號任務的工作量、復雜性和難度呈指數增長，太空人除了要完成長達6個月的太空駐留，還要完成三艙兩船的空間站組裝建造、出艙任務和大量的科學實驗等，作為指令長，陳冬對自己要求很高。

例如，水槽失重訓練是模擬失重環境，訓練太空出艙的能力，陳冬為了提高自己的能力，結束3、4訓練後，繼續在水下練習使用腳限位器，直到自己穿上為止。

▼ 神舟十四號太空人水下訓練。（圖／翻攝 央視）

▲神舟十四號太空人蔡旭哲。（圖／翻攝 央視）

身為神舟十四號太空人的蔡旭哲算是新手，和陳冬、劉洋一樣同屬大陸第二批航天員。轉椅訓練曾是他的弱項。第一次坐轉椅練習，臉色蒼白，五臟六腑彷彿倒轉非常痛苦。

水槽失重訓練，一練就是大半天。穿著堅硬的水下訓練服，像是在身上套了一艘「人」形飛船。餓了只能喝水，不能抓癢，身上被服裝關節的硬結構硌破了皮也只能咬牙堅持；72小時狹小環境心理適應性訓練，要求與外界徹底隔絕，在狹小密閉環境中，三天三夜不能睡覺。

▲ 神舟十四號太空人沙漠48小時極限訓練（圖／翻攝 央視）

蔡旭哲印象最深刻的就是2018年巴丹吉林沙漠48小時生存訓練，當乘組進入沙漠時，最高氣溫達到40多攝氏度。接著又遭遇了沙塵暴，刮起8級大風。迎著漫天黃沙，趕在天黑前搭好帳篷。身上的衣服濕了又乾，乾了又濕。因為飲水量有限，嘴都乾裂了也捨不得多喝。

第二天又趕上了沙漠中難得遇到大雨，晚上氣溫驟降到零攝氏度以下。好在搭建的帳篷十分牢固，挺過了風雨的考驗。第三天，他們負重徒步行5公里，整整走了三、四個小時。短短48小時，跨過三天兩夜，卻像是經歷一年四季。

整整12年的努力蔡旭哲入選飛行乘組，同時也有無形的壓力。神舟十四號飛行乘組任務非常繁重，比如，空間站首次出現三艙三船組合體在軌運行，要對這樣一個復雜的航天器組合體進行管理和運行，不僅工作量巨增，也面臨許多新的技術狀態去辨析掌握，未來中國空間站在他們手裏順利「竣工」，這次任務異常重要艱鉅。