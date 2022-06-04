神舟十四載人太空船明升空　中國空間站將建成國家太空實驗室

記者任以芳／綜合報導

大陸神舟十四號載人飛行任務今（4日）舉行新聞發佈會，空間站階段飛行任務總指揮部研究宣布，神舟十四號載人飛船將於明天上午發射，發射時間瞄准北京時間6月5日10時44分。飛行乘組由航天員陳冬、劉洋和蔡旭哲組成，陳冬擔任指令長，神舟十四號任務期間，中國空間站預計今年底將建成國家太空實驗室。

▲神舟十四號載人飛船明5日10時44分發射，飛行乘組由航天員陳冬、劉洋和蔡旭哲組成。（圖／翻攝 澎湃新聞）

中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強介紹，在軌駐留期間，神舟十四號乘組三名航天員將迎來空間站兩個實驗艙以及天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船的來訪對接，並與神舟十五號飛行乘組進行在軌輪換，於12月返回東風著陸場。目前，天和核心艙與天舟三號、天舟四號組合體各項設備工作正常，具備交會對接和航天員進駐條件。

▲ 神舟十四號任務期間，建成國家太空實驗室。（圖／CFP 視覺中國）

神舟十四號任務期間，將全面完成以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的太空空間站建造，建成國家太空實驗室。神十四將繼續開展天宮課堂，並將首次利用位於問天實驗艙的氣閘艙實施兩到三次出艙活動。 ​​​​

大陸官方日前公布「天上宮闕」的超高清示意圖。按照計劃，中國空間站將於今年年底完成T字構型建造，艙內活動空間超過110立方米，將配置2個航天員出艙艙口和1個貨物氣閘艙，並提供6個睡眠區和2個衛生區，可實現長期3人、短期6人駐留。

酒泉衛星發射中心測法系統某站站長翟文江稱，「他們的目標是著力於為航天打造最可靠，最安全，最溫暖的港灣。」

▲大陸公布首支由8K超高清鏡頭拍下的湛藍色地球絕美影像。（圖／翻攝人民網）

大陸神舟十三號載人飛船於去年16日0時23分順利升空，將翟志剛、王亞平、葉光富3名太空人送入太空，展開為期6個月的科學研究與太空任務。在失重環境中，女太空人王亞平的大辮子向上豎起，引起熱烈討論。

大陸神舟十三號任務完成後，首度曝光由太空人王亞平、翟志剛及葉光富在太空船上拍下的8K地球超高清影片，影片裡的湛藍色地球在漆黑一片的宇宙中顯得格外耀眼奪目，地球上空的大氣擾動產生的多樣雲系，配合著深藍色的海水和黃綠相間的陸地，形成一部絕美的「宇宙視角」史詩大片。

▼大陸公布首支由8K超高清鏡頭拍下的湛藍色地球絕美影像。（圖／翻攝人民網，下同）