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大陸 大陸焦點 特派現場

神舟十四號將執勤半年　4看點：外太空「首次」過中秋吃餃子　

記者任以芳／綜合報導

神舟十四號載人飛船將於今10時44分發射升空，太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲將踏上六個月的太空之旅。神舟十四號是中國空間站任務轉入建造階段後的首次載人任務，有許多看點。首先，中國空間站完全體首次亮相，3名太空人都是70後，也是第一次在外太空過中秋節吃餃子，這次任務也最艱鉅，必須迎接神舟十五號載人飛船與神舟十四號進行在軌輪換，將創下大陸在外太空有六名太空人執勤紀錄。

▲▼ 神舟,創意圖系列,宇航员,空间站,舱外,太空行走, 中国空间站,天宫空间站,天和,问天,梦天, 。（圖／CFP 視覺中國）

▲中國空間站 。（圖／CFP 視覺中國）

看點一：中國空間站完全體首次亮相

這次空間站轉入建造階段後的首次載人任務，也是大陸航太史極為關鍵一刻。陸媒《澎湃新聞》報導指出，中國航天科技集團五院空間站任務總設計師楊宏曾介紹，中國空間站總體構型是3個艙段，包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，整體呈 T 字構型。其中，天和核心艙已於去年4月發射成功。

根據任務計劃安排，2022年將實施6次飛行任務，完成空間站在軌建造。6次任務分別為：5月發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人飛船，3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月；7月發射空間站問天實驗艙，與天和核心艙對接；10月發射夢天實驗艙與核心艙對接，之後空間站三艙形成T字基本構型，完成中國空間站在軌建造。

▲▼ 神舟十四號即將發射 、太空人抵達現場、招手、入艙 。（圖／翻攝 央視）

▲ 神舟十四號太空人組員，從左到右是蔡旭哲、劉洋、陳冬（指令長）。（圖／翻攝 央視）

看點二：全是「70後」太空員

這次「出差三人組」全是70後太空員，根據中國載人航天工程辦公室公布的訊息，陳冬、劉洋、蔡旭哲3名太空人都是大陸第二批太空人。

這次擔任指令長的陳冬，2016年10月執行神舟十一號載人飛行任務，首次進入太空，也是第二批男太空人中首位實現飛天夢的人。「70後」開始擔任指令長，意味著大陸第二批航天員開始擔任更重要的角色。

劉洋是大陸首位進入太空的女性，2012年參加過神舟九號載人飛行任，如今時隔十年再度「出征宇宙」。另外，神舟十四號另一位太空人蔡旭哲是新面孔，1976年5月出生的他於2010年5月入選為大陸第二批航天員。

▲▼ 神舟十四號、發射成功、進入外太空 。（圖／翻攝 央視）

▲神舟十四號飛行乘組將執行空間站建造階段首次載人飛行任務 。（圖／翻攝 央視）

看點三：任務最繁重艱難

神舟十四號飛行乘組將執行空間站建造階段的首次載人飛行任務，中國載人航天工程航天員系統總設計師、中國航天員科研訓練中心研究員黃偉芬表示，「神舟十四號乘組的任務是極為復雜的，對航天員的應急和故障處置能力要求，也比以往更高。」

黃偉芬透露，在長達6個月的飛行中，太空人們要經歷的飛行工況極為複雜，包括9種組合體構型，5次交會對接，3次分離撤離，2次轉位任務。在這個過程中他們要進行狀態監視，必要的時候實施手控操作進行交會對接；還要首次進駐問天艙和夢天艙兩個實驗艙來完成載人環境的建立；還要在這兩個艙完成十幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作；以及日常組裝、建造、維護維修等各方面工作。

根據計劃，神舟十四號乘組將進行兩到三次出艙活動，並且除了使用問天實驗艙的小機械臂進行出艙，後面還會用小臂和大臂的組合臂進行出艙活動，都是全新狀態，挑戰很大。

在神舟十四號在軌駐留期間，大陸還將發射神舟十五號載人飛船，與神舟十四號飛行乘組進行在軌輪換，屆時在太空執行任務的太空人將達到創紀錄的6人。

▲▼ 神舟十四號發射、升空、太空人 。（圖／翻攝 央視）

▲神舟十四號太空人將在外太空過中秋節 。（圖／翻攝 央視）

看點四：首次在太空過中秋吃餃子

在過去的17年時間裏，大陸太空人曾在太空中度過了端午節和春節。今年4月返回地面的神舟十三號是第一個在太空過年的乘組。根據任務計劃，神舟十四號乘組將在軌駐留六個月的時間，三名航天員首次在太空過中秋節，

據了解，神舟十三號組員在春節期間吃到豬肉白菜、鮁魚和黃花菜加熱餃子，休假時能看書追劇和親友進行天地雙向視訊通話。依照現有技術，神舟十四號組員中秋節也能吃到餃子，或享受同等休閒時光。水果部分確定增加葡萄。

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