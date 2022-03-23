神舟13號3人組最後一場宇宙教學　太空拋物、冰雪試驗登場　

記者魏有德／綜合報導

大陸神舟13號翟志剛、葉光富及王亞平三名太空人將於4月返回地球，結束為期半年的太空任務。在返回地球前，由王亞平負責的第二場「天宮課堂」今（23）日舉行，透過「天地連線」和位於大陸北京、西藏拉薩及新疆烏魯木齊的學生進行一場太空科學實驗課。

▲女太空人王亞平進行液橋演示實驗。（圖／翻攝CCTV）

《央視》報導，第二場天宮課堂由王亞平主講，翟志剛及葉光富配合授課，在軌演示太空「冰雪」實驗、液橋演示實驗、水油分離實驗及太空拋物實驗，同時，也向在地球上的同學介紹與展示太空科學設施及邁向太空的進程。

▲太空「冰雪」實驗。（圖／翻攝CCTV）

天宮課堂首先進行的是太空「冰雪」實驗，主要呈現液體在失重狀態下的飽和，也就是液體結晶現象「點水成冰」。王亞平先是取出水袋，擠出一顆液體球後，她用一根沾有粉末的棒子觸碰液體球後，只見液體球便開始結冰！

王亞平的液體球實際上是過飽和的醋酸鈉溶液，只需再加入一點點無水醋酸鈉粉末，「水球」便會從粉末所接觸的地方開始結晶，結晶過程中還會釋放熱量，也因為太空站內擁有微重力環境，過飽和溶液便不需要器皿盛裝便可在空中形成溶液球。

▲大陸天宮課堂從太空站與北京、西藏和新疆三地連線。（圖／翻攝CCTV）

之後，王亞平還陸續進行液橋、油水分離、太空拋物等實驗，同時，在北京、西藏及新疆三地同步收看的同學們，也在現場進行簡單的物理實驗，提問太空站上的太空人，進行「面對面」的即時互動。

